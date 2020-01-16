Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1610:09:36

Заброшенный завод в центре Житомира превратят в инновационный парк «Вимірювач». ФОТО

Сегодня, 10:32:36 4945 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заброшенный завод в центре Житомира превратят в инновационный парк «Вимірювач». ФОТО

 В центре Житомира на базе заброшенных площадей предприятия ПАО "Електровимірювач" планируют создать инновационный парк "Вимірювач". Об этом в соцсети сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Воплотить проект в жизнь решил нынешний собственник предприятия Андрей Чибуровский. По его словам, на базе приборостроительного предприятия хотят создать:
 
  • лабораторию образовательного оборудования;
  • независимое конструкторского бюро;
  • платформу для развития региональных образовательных проектов;
  • крупнейшую в регионе площадку для культурных мероприятий.

Согласно документации, сейчас уже есть план реконструкции на 1 и 2 очередь.

Как сообщал "Журнал Житомира", другую часть бывшего завода "Электроизмеритель" превратят в торговый центр.

 












Тэги: Электроизмеритель, инновационный парк, Житомир
Комментариев: 12
RaID
1 Сергій (RaID)   • 11:01:15, Сегодня
+4

Нехай беруть приклад https://promprylad.ua/ua/
zt-gregori
2 Игорь (zt-gregori)   • 11:07:09, Сегодня
+2

та ясно що беруть. то один з перших успішних проєктів, навіть назву схожу обрали.
sanchos
3 Sacharov (sanchos)   • 11:34:09, Сегодня
+2

Так, шляхом ПромПрилада було б круто якби пішли.
Гражданин
7 Гражданин (Гражданин)   • 12:48:52, Сегодня
-3

поки тільки гарне відео.
RaID
9 Сергій (RaID)   • 13:29:49, Сегодня
+1

вже залучено 5 лямів у.о. інвестицій. Є площі які вже працюють.
Гражданин
12 Гражданин (Гражданин)   • 16:12:49, Сегодня
-1

Я розумію, що ви туди грошей, мабудь, скинули, але потрібно сприймати як є.
MMMka
4 Misha (MMMka)   • 12:25:48, Сегодня
0

Парковку там сделайте нормальную, а площадь верните как была!!!
Гражданин
6 Гражданин (Гражданин)   • 12:46:15, Сегодня
-1

Советского пустыря в центре больше не будет.
MMMka
8 Misha (MMMka)   • 13:01:52, Сегодня
-1

Ну да, очень по европейски парковка на площади. Везде разъезды расширяют зато в Житомире сделали хрен знает что и сраковозки стоят то там то тут.
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 12:30:04, Сегодня
+2

Будут:
- ночной клуб;
- торговый центр;
- и в одной комнатке кружок "Юный метролог"
)).
Dimm
11 Димм (Dimm)   • 15:46:45, Сегодня
-2

Скоро еще казино легализуют
Рашатумбай
10 Александр (Рашатумбай)   • 15:22:31, Сегодня
0

Чудова ідея. Не гоже в центрі міста бути руїнам
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