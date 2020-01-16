В центре Житомира на базе заброшенных площадей предприятия ПАО "Електровимірювач" планируют создать инновационный парк "Вимірювач". Об этом в соцсети сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко
.
Воплотить проект в жизнь решил нынешний собственник предприятия Андрей Чибуровский. По его словам, на базе приборостроительного предприятия хотят создать:
- лабораторию образовательного оборудования;
- независимое конструкторского бюро;
- платформу для развития региональных образовательных проектов;
- крупнейшую в регионе площадку для культурных мероприятий.
Согласно документации, сейчас уже есть план реконструкции на 1 и 2 очередь.
Как сообщал "Журнал Житомира
", другую часть бывшего завода "Электроизмеритель" превратят в торговый центр
.
Заброшенный завод в центре Житомира превратят в инновационный парк «Вимірювач». ФОТО
- ночной клуб;
- торговый центр;
- и в одной комнатке кружок "Юный метролог"
)).