На юго-восточной окраине Житомира готовят площадку для строительства новых очистных сооружений канализации. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Реконструкция ОСК позволит решить актуальные для города проблемы: проблему качественной очистки сточных вод, удаление фосфатов, экономии электроэнергии, экономии бюджетных средств за счет создания одной современной и большой очистительной системы вместо двух устаревших", - отмечают в КП.
Как стало известно "ЖЖ
", мощность очистных сооружений канализации после реконструкции составит 64 800 куб. м в сутки.
Напомним, словенская компания выиграла тендер на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Житомире
. Работы проведут за кредитные деньги Мирового банка, стоимость составляет 13,6 млн долларов.
Также Житомир получил грант в размере 70 миллионов гривен на реконструкцию канализационной насосной станции
.
На окраине Житомира готовят площадку под строительство новых очистных сооружений. ФОТО