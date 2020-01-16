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На окраине Житомира готовят площадку под строительство новых очистных сооружений. ФОТО

Сегодня, 13:47:17 1624 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На окраине Житомира готовят площадку под строительство новых очистных сооружений. ФОТО

 На юго-восточной окраине Житомира готовят площадку для строительства новых очистных сооружений канализации. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Реконструкция ОСК позволит решить актуальные для города проблемы: проблему качественной очистки сточных вод, удаление фосфатов, экономии электроэнергии, экономии бюджетных средств за счет создания одной современной и большой очистительной системы вместо двух устаревших", - отмечают в КП.

Как стало известно "ЖЖ", мощность очистных сооружений канализации после реконструкции составит 64 800 куб. м в сутки.

Напомним, словенская компания выиграла тендер на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Житомире. Работы проведут за кредитные деньги Мирового банка, стоимость составляет 13,6 млн долларов.

Также Житомир получил грант в размере 70 миллионов гривен на реконструкцию канализационной насосной станции.







Тэги: водоканал, очистные сооружения, Житомир
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