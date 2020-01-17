Блокировка главных украинских каналов на спутнике: названа новая дата

"Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения", - заявил гендиректор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.