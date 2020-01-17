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2020 » Январь » 1717:10:43

Блокировка главных украинских каналов на спутнике: названа новая дата

Сегодня, 17:38:43 765 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Блокировка главных украинских каналов на спутнике: названа новая дата

 Украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Интер медиа групп" и "Медиа Группа Украина" решили перенести дату кодирования спутникового сигнала с 20 на 28 января 2020 года.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на пресс-службы компаний.

В "1+1 media" перенос даты кодирования объяснили тем, что официальные спутниковые операторы не успевают подключить к своим услугам всех желающих

"По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение", - заявили в медиагруппе.
 

"Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденную отсрочку кодирования сигнала в пользу населения", - заявил гендиректор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.


Он отметил, что дополнительное время позволит абонентам, которые откладывали кодирования на последний день, успеть обеспечить себе возможность просмотра каналов.

Директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Юлия Трибушина отметила, что группа поддержала запрос провайдеров о переносе кодирования на одну неделю.
 

"Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств - задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить и чтобы каждый зритель комфортно продолжил смотреть наши каналы", - рассказала Трибушина.


"Мы подключили все необходимое оборудование, наши партнеры подтвердили техническую готовность, мы уже запустили HD-версии наших каналов, а масштабы проводимых рекламных и информационных кампаний обеспечили высокий уровень осведомленности наших зрителей и высокий спрос на подключение у наших партнеров", - добавила она.

Как сообщалось, с 20 января украинцам, которые смотрят ТВ с помощью спутниковых антенн, хотели ограничить доступ к 23 телеканалам. Что отключат и как продолжать смотреть любимые фильмы и передачи - читайте по ссылке.
Тэги: телевидение, каналы, блокировка, спутниковое ТВ
Комментариев: 8
Marek
1 Стас (Marek)   • 17:57:08, Сегодня
+4

А кому они нужны эти каналы? Информационные не будут закрыты.
Так что это выстрел себе в ногу.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:57:44, Сегодня
+4

А тюнеры никто покупать и не будет. так что гудбай 1+1
melan
3 melan (melan)   • 18:08:39, Сегодня
+2

1+1интернешенал остается в свободном доступе.
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:33:45, Сегодня
0

А старые тюнеры Т2 будут все 32 канала, как и раньше, показывать или корень хрена в сумку?

В принципе, мне эти каналы будут пополам. Я уже тв бокс прикупил, так что смотрево жене я обеспечил без всяких абоноплат.
Dimm
7 Димм (Dimm)   • 19:48:09, Сегодня
0

"А старые тюнеры Т2 будут все 32 канала, как и раньше, показывать или корень хрена в сумку?" - эфирное тв должно работать. Но у нас оно работает с заиканиями и зависаниями.
nGray
4 nGray (nGray)   • 18:09:03, Сегодня
+5

"официальные спутниковые операторы не успевают подключить к своим услугам всех желающих" - ржу, нимагу! Да кому вы нахрен нужны, с вашими тюнерами и тарифами?
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 19:12:23, Сегодня
+3

еще закодируйте пожизненно "zik", "newsone", "112", "прямий", "рабиновичТВ", "5 канал".
Marek
8 Стас (Marek)   • 20:13:58, Сегодня
0

Будьте гуманны, запустите петицию пусть они платят каждому зрителю за просмотр, иначе отобрать лицензию.
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