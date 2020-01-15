Блокировка украинских телеканалов: что пропадет из эфира и как смотреть любимые передачи

«Количество тех, кто готов платить за качественную услугу в Украине, как и во всем мире, растет. Радует, что наших зрителей интересуют именно национальные каналы топ-6 телеканалов («Україна», «1+1», ICTV, СТБ, Новий канал та «Інтер») - это тот ключевой продукт, в котором нуждается большинство», - убежден директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.