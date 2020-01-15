Блокировка украинских телеканалов: что пропадет из эфира и как смотреть любимые передачи

С 20 января зрители спутниковых антенн потеряют доступ к 23 украинским каналам. Их сигнал будет закодирован. Поэтому почти шести миллионам украинцам придется либо платить за просмотр, или искать альтернативу.
Какие каналы исчезнут из свободного доступа и какие есть альтернативы - ответы в материале Центра общественного мониторинга и контроля
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Какие каналы закодируют?
Спутниковый сигнал своих каналов закодируют четыре крупнейшие медиагруппы: StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина». Всего из свободного доступа через спутник исчезнут 23 канала: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, «Оце», «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН», «Бігуді», «Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм», «Україна», НЛО ТБ, «Індиго TV».
Каналы будут закодированы системой условного доступа Verimatrix. Это американская безкарточная система, которую невозможно сломать или «перепрошить». В медиакомпаниях понимают, что не все пользователи перейдут на платные услуги. Но считают, что это правильная долгосрочная стратегия развития.
«Количество тех, кто готов платить за качественную услугу в Украине, как и во всем мире, растет. Радует, что наших зрителей интересуют именно национальные каналы топ-6 телеканалов («Україна», «1+1», ICTV, СТБ, Новий канал та «Інтер») - это тот ключевой продукт, в котором нуждается большинство», - убежден директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.
Стоит отметить, что под кодирование попадет только развлекательное спутниковое телевидение. Информационные спутниковые каналы останутся, как и раньше, бесплатными. В частности, открытым будет государственное и общественное вещание - «Перший», «Культура», «Рада», UA TV.
Почему закрывают сигнал?
Эксперты называют несколько причин кодирования спутникового сигнала украинскими медиагруппами. Прежде всего - это вопрос лицензионных прав и безопасности. Поскольку каналы покупают лицензированный контент только для территории Украины, то должны обеспечить его распространение только в пределах границы. Между тем открытый спутниковый сигнал позволяет смотреть программы не только украинцам, но и соседним странам. В частности, это касается западных фильмов, сериалов, спортивных трансляций и различных развлекательных шоу.
Еще одной причиной кодирования спутниковых каналов являются обязательства медиагруппы перед провайдерами, которые предоставляют ТВ-услуги. Именно провайдеры заинтересованы в том, чтобы развлекательных каналов не было в свободном доступе.
«Сейчас рынок платного телевидения принадлежит провайдерам. И они нам указывают путь, которым этот рынок может развиваться. Кодирование спутника - одно из их требований», - рассказал Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia.
По его словам, чем больше медиа разовьют этот рынок, тем больше перспектив будут иметь для производства контента.
Среди других причин кодирования эксперты называют также борьбу с пиратством. По их мнению, это поможет положить конец незаконным ТВ-сервисам, которые ретранслируют продукты без разрешения владельцев. Собственно, за рубежом практически нет чисто бесплатного телевидения.
Что делать владельцам спутниковых антенн?
Владельцы спутниковых антенн могут или дальше смотреть бесплатные каналы, которые остались или купить тюнер для декодирования, или же выбрать альтернативу.
Чтобы смотреть дальше СТБ или «1+1» придется купить специальный тюнер со встроенной системой кодирования Verimatrix. В интернет-магазинах его можно приобрести за 1099 грн. На нем должно быть обязательная маркировка «УТБ» («Украинское телевидение»). После этого нужно подключиться к официальным посредникам - XtraTV или Viasat - и выбрать удобный абонентский пакет. Например, XtraTV имеет 7 пакетов. Самый дешевый - 55 грн/мес., самый дорогой - 189 грн/мес. В то же время Viasat предлагает 5 тарифных пакетов, стоимость которых колеблется от 69 до 249 гривен в месяц.
Другие варианты - выбрать один из альтернативных способов просмотра ТВ. В частности, это может быть цифровое эфирное вещание (Т2). Для этого нужно приобрести антенну и тюнер для приема цифрового сигнала.
Также можно подключить кабельное телевидение. Сегодня крупнейшими провайдерами являются компании «Триолан» и «Ланет». Из-за переформатирования медиарынка в новом году они повысили цену на свои услуги. Стоимость месячного пакета у «Триолан» выросла с 70 грн до 96 грн. В «Ланет» самый дешевый пакет стоит 59 грн/мес., хотя в компании предупредили о росте тарифа до 90 грн.
В качестве альтернативы спутниковым ТВ эксперты советуют также интернет-телевидение, которое дает возможность смотреть фильмы и передачи на различных устройствах и в любых местах. Это так называемые IPTV и ОТТ-платформы. Самыми популярными сервисами являются Megogо (от 80 грн/ мес.) и Oll.tv (от 79 грн/мес.). Также в Украине приобретает популярность американский Netflix, месячная подписка на который стоит около 212 грн.
Стоит отметить, что изменения коснутся только тех, кто смотрит спутниковое телевидение. Для зрителей эфирного ТВ все останется по-старому. А зрителей кабельного телевидения ждет рост тарифов.
Блокировка украинских телеканалов: что пропадет из эфира и как смотреть любимые передачи
И слава Богу, что лживый помойный бред отключат.
Может хоть начнет стадо думать своей головой, а не телевизором.
В частности в передачах, которые смотрела моя жена, на 80% звучал украинский язык.
Больше не звучит. От слова "совсем". И кому от этого плохо?
А мироеды от ТВ от меня не дождутся ни гроша.
Знакомый из Запорожья тоже перешёл на русское ТВ.
Так что хай зажрутся тем баблом.