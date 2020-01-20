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Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий посетила Житомир. ФОТО

Вчера, 17:12:21 886 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий посетила Житомир. ФОТО

 Сегодня, 20 января, в Житомире с рабочим визитом находился министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По информации Житомирской ОГА, сначала чиновник почтила память погибших участников АТО/ООС на Смолянском военном кладбище в Житомире. Там находится 39 могил умерших вследствие ранений Героев Житомирской области. Среди них здесь похоронены пять «киборгов» - защитников Донецкого аэропорта.
 

«Сегодня на Житомирщине с рабочей поездкой. И начали с правильных вещей - память воинов. Ведь Житомирская область предоставила наибольшее количество демобилизованных. Пообщались с семьями погибших, именно так понимаешь весь спектр проблем, который беспокоит людей», - отметила Оксана Коляда.


Позже министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий провела встречу с руководством области и участниками АТО/ООС, ветеранами военных конфликтов. Во время встречи Коляда заявила, что министрество планирует сосредоточить усилия на развитии военного госпиталя в Бердичеве.

«Буду сосредотачивать свои усилия на развитии Бердичевского госпиталя. Это будет один из военных госпиталей, который будет получать оплату за медицинские услуги и войдет во вторую волну реформы здравоохранения», - отметила Оксана Коляда.















Тэги: Житомир, рабочий визит, министр
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:36:50, Вчера
-1

Метровые розы..АУ!!! Когда войну закончите ??? Шестой год пошел. Какая у министра зарплата? Наверное как у всех по пол миллиона.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:40:44, Вчера
+4

Уважаемые журналисты ...воины не умерли Они погибли.
Antisvinomir1
3 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 18:12:35, Вчера
-2

Какова цена пуховика у министерской твари?
Antisvinomir1
4 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 18:24:38, Вчера
-2

А зеленые ублюдки уже освободили Донбасс?
Уже Путин бежит из Крыма?
Денька
5 Денис (Денька)   • 21:29:05, Вчера
0

так а шо у нее там по зп премиям и надбавкам, а? напомните ка?
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