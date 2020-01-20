Сегодня, 20 января, в Житомире с рабочим визитом находился министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.
По информации Житомирской ОГА, сначала чиновник почтила память погибших участников АТО/ООС на Смолянском военном кладбище в Житомире. Там находится 39 могил умерших вследствие ранений Героев Житомирской области. Среди них здесь похоронены пять «киборгов» - защитников Донецкого аэропорта.
«Сегодня на Житомирщине с рабочей поездкой. И начали с правильных вещей - память воинов. Ведь Житомирская область предоставила наибольшее количество демобилизованных. Пообщались с семьями погибших, именно так понимаешь весь спектр проблем, который беспокоит людей», - отметила Оксана Коляда.
Позже министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий провела встречу с руководством области и участниками АТО/ООС, ветеранами военных конфликтов. Во время встречи Коляда заявила, что министрество планирует сосредоточить усилия на развитии военного госпиталя в Бердичеве.
«Буду сосредотачивать свои усилия на развитии Бердичевского госпиталя. Это будет один из военных госпиталей, который будет получать оплату за медицинские услуги и войдет во вторую волну реформы здравоохранения»
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Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий посетила Житомир. ФОТО
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