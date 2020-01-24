Горсовет оштрафовал мужчину, который установил в Житомире огромные ножницы

В Житомире в сентябре 2019 года установили самые большие ножницы в стране, высотой более 4 метров. Однако оказалось, что его автора оштрафовала муниципальная инспекция горсовета.
Об этом сообщает сайт Житомир лайф
со ссылкой на директора департамента градостроительства и земельных отношений Игоря Блажиевского.
По его словам, мужчина предварительно не согласовал установку объекта с исполнительным комитетом, за что и получил штраф.
Как сообщал «Журнал Житомира
», огромные ножницы установили возле парикмахерской по ул. Вильский шлях. Высота ножниц составляет 4,9 м
. Их внесли в Книгу рекордов Украины, как самые большие в стране.