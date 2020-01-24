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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 24 » 08:58:03

Горсовет оштрафовал мужчину, который установил в Житомире огромные ножницы

Сегодня, 09:17:47 1755 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет оштрафовал мужчину, который установил в Житомире огромные ножницы

 В Житомире в сентябре 2019 года установили самые большие ножницы в стране, высотой более 4 метров. Однако оказалось, что его автора оштрафовала муниципальная инспекция горсовета.

Об этом сообщает сайт Житомир лайф со ссылкой на директора департамента градостроительства и земельных отношений Игоря Блажиевского.

По его словам, мужчина предварительно не согласовал установку объекта с исполнительным комитетом, за что и получил штраф.

Как сообщал «Журнал Житомира», огромные ножницы установили возле парикмахерской по ул. Вильский шлях. Высота ножниц составляет 4,9 м. Их внесли в Книгу рекордов Украины, как самые большие в стране.
Тэги: штраф, Житомир, ножницы, рекорд
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 09:50:27, Сегодня
0

говорил об этом сразу.. ветер будет сильный...ножницы упадут...не дай бог кому то на голову...кто отвечать будет...если каждая звизда начнет в городе самовольно ставить - к хорошему это не приведет....хватит того что горят тролики и падают билборды, за который власть ответственность не берет, а разрешением приторговывает.
briz
2 aleks (briz)   • 11:43:33, Сегодня
0

без бумашки и не рекорд совсем...интересно сколько это согласование стоит и сколько к этой бумажке нужно еще бумажек, чтоб все получилось.
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