Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Киевский коммерсант пытался дать 2 тыс грн взятки руководителю СБУ и был оперативно задержан. ФОТО - 30 Января 2020