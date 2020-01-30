Киевский коммерсант пытался дать 2 тыс грн взятки руководителю СБУ и был оперативно задержан. ФОТО

В Житомире в кафе "Феликс" на улице Фещенко-Чопивского был задержан мужчина во время дачи взятки руководителю подразделения Управления СБУ в Житомирской области.
"30 января 2020, следователями СУ ГУНП в области и сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ был разоблачен гражданин Украины во время предоставление неправомерной выгоды руководителю одного из подразделений УСБУ в области", - сообщили «Журналу Житомира
» в пресс -службе прокуратуры.
В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что житель города Киева, 1992 года рождения, предоставлял неправомерную выгоду сотруднику территориального Управления Службы безопасности Украины, чтобы тот не вмешивался в незаконный процесс выдачи вида на жительства на территории Украины определенным лицам, интересы которых он представлял.
Киевский коммерсант планировал наладить незаконную легализацию иностранцев в Украину через миграционные органы Житомирщины. От имени иностранных благотворительных фондов он присылал приглашения для посещения нашего государства гражданам стран с повышенной террористической активностью. Злоумышленник обещал иностранцам гарантированное получение вида на жительство в нашей стране на основании фиктивных данных.
Для прикрытия незаконного бизнеса злоумышленник предложил руководителю одного из подразделений управления СБУ в Житомирской области систематически получать неправомерное вознаграждение. Непрепятствование оформлению разрешительных документов на временное пребывание одного иностранца на территории Украины коммерсант оценил в 1000 гривен. По предварительным данным, ежемесячно он планировал легализовать несколько десятков иностранных граждан.
Неправомерная выгода была изъята, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время решается вопрос об уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратурой области, досудебное расследование проводит СУ ГУНП в области.
Продолжаются следственные действия.
Киевский коммерсант пытался дать 2 тыс грн взятки руководителю СБУ и был оперативно задержан. ФОТО
Ах-ха-ха. Посмотрел где этот Феликс, так это прямо рядом с их контрой. Понятно же кто им заведует. Взятокодатель эпичный лох.