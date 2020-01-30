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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 30 » 19:40:01

Киевский коммерсант пытался дать 2 тыс грн взятки руководителю СБУ и был оперативно задержан. ФОТО

Вчера, 19:53:35 891 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Киевский коммерсант пытался дать 2 тыс грн взятки руководителю СБУ и был оперативно задержан. ФОТО

 В Житомире в кафе "Феликс" на улице Фещенко-Чопивского был задержан мужчина во время дачи взятки руководителю подразделения Управления СБУ в Житомирской области.

"30 января 2020, следователями СУ ГУНП в области и сотрудниками Управления внутренней безопасности СБУ был разоблачен гражданин Украины во время предоставление неправомерной выгоды руководителю одного из подразделений УСБУ в области", - сообщили «Журналу Житомира» в пресс -службе прокуратуры.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что житель города Киева, 1992 года рождения, предоставлял неправомерную выгоду сотруднику территориального Управления Службы безопасности Украины, чтобы тот не вмешивался в незаконный процесс выдачи вида на жительства на территории Украины определенным лицам, интересы которых он представлял.

Киевский коммерсант планировал наладить незаконную легализацию иностранцев в Украину через миграционные органы Житомирщины. От имени иностранных благотворительных фондов он присылал приглашения для посещения нашего государства гражданам стран с повышенной террористической активностью. Злоумышленник обещал иностранцам гарантированное получение вида на жительство в нашей стране на основании фиктивных данных.

Для прикрытия незаконного бизнеса злоумышленник предложил руководителю одного из подразделений управления СБУ в Житомирской области систематически получать неправомерное вознаграждение. Непрепятствование оформлению разрешительных документов на временное пребывание одного иностранца на территории Украины коммерсант оценил в 1000 гривен. По предварительным данным, ежемесячно он планировал легализовать несколько десятков иностранных граждан.

Неправомерная выгода была изъята, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратурой области, досудебное расследование проводит СУ ГУНП в области.

Продолжаются следственные действия.

У Житомирі 2 тис грн хабаря керівнику СБУ

У Житомирі 2 тис грн хабаря керівнику СБУ

У Житомирі 2 тис грн хабаря керівнику СБУ

У Житомирі 2 тис грн хабаря керівнику СБУ
Тэги: взятка, Житомир, СБУ
Комментариев: 4
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 21:15:20, Вчера
+1

Из статьи непонятно, был ли в деле работник СБУ, или он участвовал в разработке. В любом случае, предлагать такую мизерную сумму офицеру СБУ- это оскорбительно.
Денька
2 Денис (Денька)   • 21:37:08, Вчера
0

ну 1 тыс за чел
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 21:40:24, Вчера
0

Феликс - СБУшный офис))
dakar
4 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:51:04, Вчера
0

В этой истории все прекрасно, и взятка в 2000 грн, которая больше походит на подарок любой учительнице на 8 марта, чем на взятку офицеру СБУ. И название кафе, что как-бэ намекает ;)

Ах-ха-ха. Посмотрел где этот Феликс, так это прямо рядом с их контрой. Понятно же кто им заведует. Взятокодатель эпичный лох.
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