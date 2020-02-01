«Продай собаку и заплати за газ»: депутат Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку продав собаку. ВИДЕО

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

Извинения Брагара

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии.



Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - отметил он.

Кто такой Евгений Брагар