«Продай собаку и заплати за газ»: депутат Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку продав собаку. ВИДЕО

Молодой 25-летний депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. При пенсии в две тысячи гривен она должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн за его транспортировку. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.
"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.
На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.
"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.
Извинения Брагара
Сегодня, нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар принес извинения за свои высказывания, когда он предложил пенсионерке продать собаку.
Он написал в Facebook, что не хотел кого-нибудь обидеть, а только старался привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию. Но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.
"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии.
Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - отметил он.
Он добавил, что начисление субсидий - очень деликатный вопрос, которые требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан.
Кто такой Евгений Брагар
Евгений Брагар - 76-й номер в списке партии "Слуга народа". Ему 25 лет, он киевлянин.
До избрания депутатом был аспирантом Киевского Национального Университета, а также основателем и преподавателем польского языка в проект "Лингвист", где бесплатно обучали студентов иностранным языкам.
В Верховной Раде он - заместитель председателя Комитета по свободе слова.
Ранее, в пятницу, Брагар написал заявление в Национальную полицию, чтобы привлекли к уголовной ответственности по ст. 161 УК двух женщин, разведчицу и медика-волонтера, которые требовали от водителя междугороднего автобуса Луцк-Киев прекратить показ кинопродукции российского производства. Они возвращались с похорон погибшего боевого товарища. Однако, их высадили из автобуса посреди дороги. Такие действия девушек депутат Брагар посчитал дискриминацией русскоязычных.
«Продай собаку и заплати за газ»: депутат Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку продав собаку. ВИДЕО
пизес какие дегенераты тупейшие во власти....чем дальше тем тупее..тупой и еще тупее (с)
Кроме вреда от депутата никакой пользы.
""депутат от фракции "Слуга народа" "" С детства помню, что депутатов все называли слугами народа. И ничего, кроме смеха, это название не вызывало.
петомца сначала можно в ломбард сдать
что характерно, народ проголосовал за этих клоунов, только чтобы майданная порошенковская мразь не осталась при власти. Совпадение?
при демократии нельзя голосовать (АКА финансировать) что-то другое. Протестное голосование не проходит. При демократии нужно поддерживать ту силу, которая выражает интересы пэрэсичного рагуля.. А такой силы нет. Вот и имеем результат.
Ну я сумніваюсь, що десь є партія, яка своєю реальною метою ставить інтереси пересічних. Партії, а особливо у нас, це завжди просто чиїсь проекти, якоїсь організованої ФПГ абощо.
Та й взагалі, народ завжди мало на що впливає, бо це неорганізована маса.
Як на мій хлопський розум, основна проблема у нас в країні, що кожна владна кліка думає наступним чином: "Оце я зараз нацарюю, і внукам вистачить", замість того, щоб розвивати свою країну, робити її адекватною, щоб в ній навіть посполитому було нормально жити.
Ніхто з них навіть не думає, що його каденція може скоро закінчитись, і він опиниться знову в статусі пересічного посполитого і у нього все відберуть його наступники.
А навіть якщо встигне звалити закордон, то там його роздоять як "білого" папуаса.
Он Лазаренко втік закордон і що? Американський суд його просто роздоїв і ще хай скаже дякую, що не ув'язнив.
Коротше, до наших можновладців не доходить, що ця країна, її сила і притомність треба не тільки і не стільки посполитим, скільки їм самим в першу чергу.
Як казав мій колега: "Нема широти мислення".
Хоча може даремно я гоню на наших можновладців, все таки який народ - такі й бояри.
или есть царь, который за всё отвечает. И которого, если что, можно вздёрнуть на рее. Или есть типа "власть" которой всё пофиг и которую к ответственности привлечь нельзя.
В РФ кстати щас происходит переход от демократии к единовластию. И по опросам "аборигенов" за рюмочкой чая они ничего плохого в этом не видят. Святые 90е все хорощо помнят...
я просто имею возможность сравнить
у нас - днище....
А хто ж сумнівається що у вас ДНИЩЕ!
Злочинці світового рівня в кремлі, диктатура, народ прозябає, зате "денег нет но вы держитесь"
Варианты ответов:
1. Человек, к-рый страдает врождённым слабоумием, идиотизмом.
2. Глупый человек, тупица, дурак разг. бран..
Як на мене тут на сайті сусідня новина важливіша, бо від висловлювань цього конкретного "слуги народу" мало що залежить в житті пересічних громадян.
А от те що у нас система медичної допомоги розвалилась: швидкі допомоги є швидкими вже лише за назвою, думаю набагато важливіше
http://zhzh.info/news/2020-02-01-42099
Сепаратисте!
А можеш розкрити цю тему більш детально?
Як, коли, з ким ми розпочали війну, чиї окупували території і т.д.
Розкрий цю тему більш детально, що маєш на увазі.
Бо ми всі думаєм що першопричина всіх бід-агресія російських фашистів .
Герой заметки один из таковых.
не стоит называть чётко спланированную операцию по смене власти банальны бунтом. Это не политкорректно.
Вони можуть просто вписатись по ходу, використати наявний стан речей. Але причини революції, бунту робить влада країни, своїм недолугим керівництвом.
не нужно передёргивать....
вполне возможно что на выборах Янык vs Порох победил бы Порох. Донецкие многих напрягали, но не до такой степени., чтобы убивать людей. Страна пережила днепропетровских, донецких, пережила бы и львовских. Но кому-то нужно было эскалировать ситуацию.
Ну і ось вам конкретний приклад. Корнацький Аркадій підтримував майдан бо у нього син Пшонки віджимав по бєпрєдєлу його підприємство "Чаусово-2". Тобто якби Яник устояв, у Корнацького б відібрали все і йому просто не було чого втрачати. І таких "корнацьких" стала критична маса.
У тому то й проблема, що Янукович "перегнув палку", почали роздоювати і відбирати власність більш "стаханівськими" темпами, ніж при попередниках.
Ось різьбу і зірвало, і в країні відбувся бунт.
ФПГ-шки теж підтримали і організаційно супроводили цей бунт, бо розуміли, ще пару років керування Януковича і їх теж колективізують в інтересах монаршої особи.
Бизнес не так просто отнять, как пишут в фебуке. Даже на трогая набивших оскомину айтишников. То же производство вполне может уйти в лес и отстреливацца от нежелательных гостей. Основная ценность - люди. Гараж с железом не нужен никому.
Ну, а на рахунок Азова, на чию власність із серйозних ФПГ-шек Аваков в 2015 покусився?
"Майдан привел к власти воров и бандитов в вышиванках под пение гимна.
Герой заметки один из таковых."
А до майдана влада була ідеальною?
Для справки:
Тільки яник за декілька років вкрав річний бюджет України, а саму Україну продав в рабство кацапам за 3млрд. долларів.
Побудував зековську країну зі "смотрящими" в усіх регіонах, своїми суддями і прокурорами....
Про це не чув?
Так що народ хай наступного разу перед тим як ставити галочку хоч спитає свого обранця за які кошти фінансувати медицину, дитсадки будемо.
А не "треба нові обличчя" і понавибирали "Слуг народу", "Голос" і т.д.
Стадо и выбрало. А теперь получает стадо по заслугам.
В очередной раз совет всем нормальным людям-валите из Украины ради своего будущего и будущего своих деток.
P.S. сегодня очередной медик-женщина погибла на фронте. Но стадо продолжает слушать мантры зеленого припиздента о дружбе с Расеей и скором освобождении Донбасса и Крыма.
И он же останется дальше ляпать по неопытности!