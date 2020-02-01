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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 1 » 16:11:03

«Продай собаку и заплати за газ»: депутат Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку продав собаку. ВИДЕО

Вчера, 16:53:03 3715 42 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Продай собаку и заплати за газ»: депутат Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку продав собаку. ВИДЕО

 Молодой 25-летний депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. При пенсии в две тысячи гривен она должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн за его транспортировку. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.


На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

 
 

Извинения Брагара

Сегодня, нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар принес извинения за свои высказывания, когда он предложил пенсионерке продать собаку.

Он написал в Facebook, что не хотел кого-нибудь обидеть, а только старался привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию. Но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. 

Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - отметил он.


Он добавил, что начисление субсидий - очень деликатный вопрос, которые требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан.
 

Кто такой Евгений Брагар

Евгений Брагар - 76-й номер в списке партии "Слуга народа". Ему 25 лет, он киевлянин.

До избрания депутатом был аспирантом Киевского Национального Университета, а также основателем и преподавателем польского языка в проект "Лингвист", где бесплатно обучали студентов иностранным языкам.

В Верховной Раде он - заместитель председателя Комитета по свободе слова.

Ранее, в пятницу, Брагар написал заявление в Национальную полицию, чтобы привлекли к уголовной ответственности по ст. 161 УК двух женщин, разведчицу и медика-волонтера, которые требовали от водителя междугороднего автобуса Луцк-Киев прекратить показ кинопродукции российского производства. Они возвращались с похорон погибшего боевого товарища. Однако, их высадили из автобуса посреди дороги. Такие действия девушек депутат Брагар посчитал дискриминацией русскоязычных.
Тэги: тарифы, субсидия, Слуга народа, газ, брагар, собаки
Комментариев: 42
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 17:21:55, Вчера
+2

все вірно, він же слуга зЄ, він знароду
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:58:57, Вчера
+6

Капец... Кон Чен Ый...
google
32 Гугиль (google)   • 22:12:39, Вчера
+1

я простолюд и то такого не ляпнул бы...
пизес какие дегенераты тупейшие во власти....чем дальше тем тупее..тупой и еще тупее (с)
Гражданин
38 Гражданин (Гражданин)   • 01:39:24, Сегодня
-1

Обычный представитель ЗЕ.
garold
3 Кonstantin (garold)   • 18:09:57, Вчера
+7

Да уж,этому мудаку цинизма не занимать....
lg2013
4 lg (lg2013)   • 18:14:12, Вчера
+10

Схоже, природа обділила цього "слугу" природнім розумом і столичні університети були безсилі. Вчився, вчився, а дурнем так і залишився.
Hoakina
28 Марина (Hoakina)   • 21:03:38, Вчера
+3

На 4. Схоже, природа обділила його совістю, бо навіть просто порядна людина без університетів таке б не ляпнула
telefon
36 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:07:08, Вчера
-1

Так слово "депутат" уже давно является бранным.
Кроме вреда от депутата никакой пользы.

""депутат от фракции "Слуга народа" "" С детства помню, что депутатов все называли слугами народа. И ничего, кроме смеха, это название не вызывало.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:20:28, Вчера
0

ну ляпнул сгоряча - бывает
петомца сначала можно в ломбард сдать

что характерно, народ проголосовал за этих клоунов, только чтобы майданная порошенковская мразь не осталась при власти. Совпадение?
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 18:49:46, Вчера
+3

Тут проблема у тому, що народ проголосував за щось "інше", а не за щось адекватніше.
pushistik13
15 Пушистик (pushistik13)   • 19:18:24, Вчера
+2

это основная проблема тупого рагулья
при демократии нельзя голосовать (АКА финансировать) что-то другое. Протестное голосование не проходит. При демократии нужно поддерживать ту силу, которая выражает интересы пэрэсичного рагуля.. А такой силы нет. Вот и имеем результат.
viewer
22 Name Surname (viewer)   • 19:53:34, Вчера
+4

"При демократии нужно поддерживать ту силу, которая выражает интересы пэрэсичного рагуля.."
Ну я сумніваюсь, що десь є партія, яка своєю реальною метою ставить інтереси пересічних. Партії, а особливо у нас, це завжди просто чиїсь проекти, якоїсь організованої ФПГ абощо.
Та й взагалі, народ завжди мало на що впливає, бо це неорганізована маса.
Як на мій хлопський розум, основна проблема у нас в країні, що кожна владна кліка думає наступним чином: "Оце я зараз нацарюю, і внукам вистачить", замість того, щоб розвивати свою країну, робити її адекватною, щоб в ній навіть посполитому було нормально жити.
Ніхто з них навіть не думає, що його каденція може скоро закінчитись, і він опиниться знову в статусі пересічного посполитого і у нього все відберуть його наступники.
А навіть якщо встигне звалити закордон, то там його роздоять як "білого" папуаса.
Он Лазаренко втік закордон і що? Американський суд його просто роздоїв і ще хай скаже дякую, що не ув'язнив.
Коротше, до наших можновладців не доходить, що ця країна, її сила і притомність треба не тільки і не стільки посполитим, скільки їм самим в першу чергу.
Як казав мій колега: "Нема широти мислення".

Хоча може даремно я гоню на наших можновладців, все таки який народ - такі й бояри.
pushistik13
25 Пушистик (pushistik13)   • 20:31:36, Вчера
-2

вопрос на самом деле философский.
или есть царь, который за всё отвечает. И которого, если что, можно вздёрнуть на рее. Или есть типа "власть" которой всё пофиг и которую к ответственности привлечь нельзя.

В РФ кстати щас происходит переход от демократии к единовластию. И по опросам "аборигенов" за рюмочкой чая они ничего плохого в этом не видят. Святые 90е все хорощо помнят...
viewer
27 Name Surname (viewer)   • 20:54:28, Вчера
0

Тут ще можна дуже пополемізували чи був в історії Росії період, коли там було хоч щось схоже на демократію.
pushistik13
31 Пушистик (pushistik13)   • 21:08:21, Вчера
+1

мне на самом деле пофиг на историю РФ
я просто имею возможность сравнить
у нас - днище....
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33 Name Surname (viewer)   • 22:14:57, Вчера
0

Тут питання з чим ви порівнюєте: з Москвою, Петербургом, Єкатеринбургом чи Росією.
predi
40 predi (predi)   • 08:20:54, Сегодня
0

На 31.
А хто ж сумнівається що у вас ДНИЩЕ!
Злочинці світового рівня в кремлі, диктатура, народ прозябає, зате "денег нет но вы держитесь"
andriiua
6 andrii (andriiua)   • 18:31:36, Вчера
+1

Кто такой ИДИО́Т (Мужской род)?
Варианты ответов:
1. Человек, к-рый страдает врождённым слабоумием, идиотизмом.
2. Глупый человек, тупица, дурак разг. бран..
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 18:46:49, Вчера
0

Ну ляпнув і ляпнув.
Як на мене тут на сайті сусідня новина важливіша, бо від висловлювань цього конкретного "слуги народу" мало що залежить в житті пересічних громадян.
А от те що у нас система медичної допомоги розвалилась: швидкі допомоги є швидкими вже лише за назвою, думаю набагато важливіше

http://zhzh.info/news/2020-02-01-42099
Antisvinomir1
9 Johnny (Antisvinomir1)   • 19:04:09, Вчера
+3

Скакали на майдане-получите по заслугам.
viewer
10 Name Surname (viewer)   • 19:08:00, Вчера
+1

Зато до майдану країна йшла правильним і вірним путьом. Таким правильним, що закінчилось це все бунтом, тобто майданом.
Antisvinomir1
12 Johnny (Antisvinomir1)   • 19:11:00, Вчера
+1

Майдан-первопричина всех бед Украины. Все остальное вторично.
AlexIvanov
18 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:28:40, Вчера
-5

Народ не может быть первопричиной всех бед. Майдан не приводил к власти воров и бандитов, просто их не успели оттуда выгнать,началась война. А на манеже одни и теже уже более двадцати лет. впрочем как и в Житомире.
pushistik13
21 Пушистик (pushistik13)   • 19:40:45, Вчера
+4

зайки, а зачем вы начали "войну"?
Гражданин
37 Гражданин (Гражданин)   • 00:13:10, Сегодня
0

Войну начал "братец" соседушка.
predi
39 predi (predi)   • 08:15:37, Сегодня
0

"зайки, а зачем вы начали "войну"?"
Сепаратисте!
А можеш розкрити цю тему більш детально?
Як, коли, з ким ми розпочали війну, чиї окупували території і т.д.
predi
41 predi (predi)   • 08:24:21, Сегодня
0

"Майдан-первопричина всех бед Украины. Все остальное вторично."
Розкрий цю тему більш детально, що маєш на увазі.
Бо ми всі думаєм що першопричина всіх бід-агресія російських фашистів .
Antisvinomir1
13 Johnny (Antisvinomir1)   • 19:14:35, Вчера
+2

Майдан привел к власти воров и бандитов в вышиванках под пение гимна.
Герой заметки один из таковых.
viewer
16 Name Surname (viewer)   • 19:22:43, Вчера
-4

Бунт - це наслідок, а не причина.
pushistik13
19 Пушистик (pushistik13)   • 19:31:10, Вчера
+4

йо
не стоит называть чётко спланированную операцию по смене власти банальны бунтом. Это не политкорректно.
viewer
23 Name Surname (viewer)   • 20:03:22, Вчера
-3

Революцію, а тим більше її причини, ніколи не створюють зовнішні актори, на це у них тупо не вистачить ресурсу.
Вони можуть просто вписатись по ходу, використати наявний стан речей. Але причини революції, бунту робить влада країни, своїм недолугим керівництвом.
pushistik13
24 Пушистик (pushistik13)   • 20:20:52, Вчера
+2

майдан не был революцией
не нужно передёргивать....
вполне возможно что на выборах Янык vs Порох победил бы Порох. Донецкие многих напрягали, но не до такой степени., чтобы убивать людей. Страна пережила днепропетровских, донецких, пережила бы и львовских. Но кому-то нужно было эскалировать ситуацию.
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26 Name Surname (viewer)   • 20:40:05, Вчера
-1

Так, не революція, а бунт, бо не змінились правила гри.
Ну і ось вам конкретний приклад. Корнацький Аркадій підтримував майдан бо у нього син Пшонки віджимав по бєпрєдєлу його підприємство "Чаусово-2". Тобто якби Яник устояв, у Корнацького б відібрали все і йому просто не було чого втрачати. І таких "корнацьких" стала критична маса.
У тому то й проблема, що Янукович "перегнув палку", почали роздоювати і відбирати власність більш "стаханівськими" темпами, ніж при попередниках.
Ось різьбу і зірвало, і в країні відбувся бунт.
ФПГ-шки теж підтримали і організаційно супроводили цей бунт, бо розуміли, ще пару років керування Януковича і їх теж колективізують в інтересах монаршої особи.
pushistik13
29 Пушистик (pushistik13)   • 21:03:50, Вчера
+2

ну "цывильный корпус Азов" творил такие вещи, что Сане-стоматологу и не снились. Но что-то я палаток на майдане в 2015 году не наблюдал.

Бизнес не так просто отнять, как пишут в фебуке. Даже на трогая набивших оскомину айтишников. То же производство вполне может уйти в лес и отстреливацца от нежелательных гостей. Основная ценность - люди. Гараж с железом не нужен никому.
viewer
34 Name Surname (viewer)   • 22:17:49, Вчера
0

Далеко не кожне виробництво може втекти в ліс.
Ну, а на рахунок Азова, на чию власність із серйозних ФПГ-шек Аваков в 2015 покусився?
predi
42 predi (predi)   • 08:34:32, Сегодня
0

На 13.
"Майдан привел к власти воров и бандитов в вышиванках под пение гимна.
Герой заметки один из таковых."
А до майдана влада була ідеальною?
Для справки:
Тільки яник за декілька років вкрав річний бюджет України, а саму Україну продав в рабство кацапам за 3млрд. долларів.
Побудував зековську країну зі "смотрящими" в усіх регіонах, своїми суддями і прокурорами....
Про це не чув?
Dimm
14 Димм (Dimm)   • 19:16:04, Вчера
+1

"Ну ляпнув і ляпнув" - вот если бы в депутах не было таких тупых ляпалок, то и система скорой помощи не развалилась бы, и петомцев не приходилось бы "сдавать в ломард" или продавать, что бы оплатить комуналку. Проблемы разные - причина одна.
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17 Name Surname (viewer)   • 19:27:32, Вчера
+2

Згоден, який народ такі й бояри. Він же у нас все таки народний обранець.
Так що народ хай наступного разу перед тим як ставити галочку хоч спитає свого обранця за які кошти фінансувати медицину, дитсадки будемо.
А не "треба нові обличчя" і понавибирали "Слуг народу", "Голос" і т.д.
Antisvinomir1
11 Johnny (Antisvinomir1)   • 19:08:40, Вчера
+1

Спросим иначе-КТО выбрал этого чувака в недопарламент?
Стадо и выбрало. А теперь получает стадо по заслугам.
В очередной раз совет всем нормальным людям-валите из Украины ради своего будущего и будущего своих деток.

P.S. сегодня очередной медик-женщина погибла на фронте. Но стадо продолжает слушать мантры зеленого припиздента о дружбе с Расеей и скором освобождении Донбасса и Крыма.
Dimm
20 Димм (Dimm)   • 19:34:35, Вчера
+2

"Но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки." - так может нужно освободить место пока появится опыт? Какого ... перся в депутаты,если опыта нет. В 25 лет уже решил,что может страной управлять? Амбиции растут быстрее мозгов!
И он же останется дальше ляпать по неопытности!
Hoakina
30 Марина (Hoakina)   • 21:06:19, Вчера
+1

а хіба собака елітної породи може бути причиною відмови у субсидії? головне, от сидів на своїх курсах, може щось і добре людям робив. Нащо було пертися в ВР?
1-10 11-11
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