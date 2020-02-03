VELISTA - найбільша фабрика рамок в Україні

«Кращий шлях до успіху - це закохатися в те, що ти робиш», - ми неухильно та повсякчас дотримувались цього кредо на нашому шляху. У всі часи наша компанія незмінно ставила на меті в першу чергу задовольнити покупців та принести радість в домівку, куди потрапляла наша продукція. Роби це ідеально та викладайся на всі сто, або не роби цього взагалі. У нас завжди існували принципи, від яких ми не відступали ні на крок, не дивлячись на різні перешкоди та складні ситуації які траплялись на шляху розвитку бізнесу, адже на першому місці для нас завжди були авторитет та довіра наших клієнтів, які завжди є безцінною нагородою за працю. Але мало хто знає аспекти того довгого складного шляху, який пройшла Веліста, здобувши перше місце серед свого сегменту діяльності.

Поштовхом для заснування фірми був великий попит населення на послуги з виготовлення рамок. Творчий підхід, любов до краси та бажання допомогти людям в питаннях оформлення предметів мистецтва стало підставою для успіху та головною рушійною силою для розвитку. Натхнення, постійна та віддана праця заради замовника - є девізом нашої компанії і до нині.

Історія цього шляху бере початок у невеликому вагончику з порізки скла, до якого час від часу надходили замовлення з проханням замінити скло у фоторамках на нове. Вони робили це швидко та якісно, але з часом сама рамка не витримувала через погану якість або вплив часу. Помітивши попит на оформлення предметів мистецтва та недостатнього рівня відповідь ринку на тенденцію, майбутні засновники великої компанії вирішили почати розв’язувати питання іншим способом.

Знайшовши постачальника матеріалів для рамок в України — вони почали робити свої власні рамки, тим самим видаючи клієнтам готовий, завершений продукт. Це був 2000 рік. Заснування компанії, яка згодом стала міжнародною.

У 2004 році компанія Веліста росте та переїжджає до офісу на Лятошинського. Можливо хтось з вас пам’ятає нас там, а можливо хтось, навіть, був нашим покупцем у той час. Починає працювати ательє з виготовлення рамок. Це був гарний та продуктивний час для компанії, але треба було вирушати далі.

Тому 2008 рік ознаменувався в історії компанії розвитком та розширенням. Саме цього року компанія переїжджає до офісу на вулиці Театральна. Навіть зараз, прогулюючись містом ви можете згадати Рамки на Театральній і завітати до нас. Також в цьому році відбувся перший вихід на міжнародний ринок. І доволі таки успішний.

Історія компанії та її основні точки росту припадають на події пов’язані з історією країни. Революції та кризи завжди були поштовхом до чогось нового. Це були часи для змін, які Веліста завжди успішно реалізовувала.

Не став винятком і 2014 рік. Тут взяв початок розвиток дилерської мережі та вперше Веліста почала працювати з мережевими магазинами. І знову успіх. Знову чудовий результат.

Будь-який шлях завжди устелений перемогами і поразками. Наша компанія не була винятком, але ми завжди впевнено боролися та долали всілякі труднощі, які траплялися на нашому шляху, продовжуючи робити те, у що віримо та любимо.

Наразі, ми горді з того, що маємо повний цикл виробництва. Дизайн та форму багету ми створюємо виключно з наших замальовок та ідей, обираючи тільки високоякісний матеріал. Завдяки такому виробництву ми можемо виготовити рамку будь-якого розміру, якщо ваше замовлення трішки виходить за межі стандартних розмірів.



Наша продукція реалізовується на європейському та світовому ринку, відповідаючи всім міжнародним стандартам, саме тому ви можете бути спокійні за якість матеріалів та виробництва, за фарбу, лак або клей, який ми використовуємо. Навіть роздрібний покупець отримає прийнятну ціну та високу якість купуючи у нас. Щоб переконатися у цьому просто переходьте за посиланням у наш каталог. Окрім рамок, ми пропонуємо ключниці та мультирамки, які набирають зараз неабиякого попиту.

Компанія Веліста — це європейська якість з виробництвом в Україні. Ми маємо чим пишатися і хочемо поділитися цим з вами. Заходьте на наш сайт та обирайте для себе найкращий варіант фоторамки для сімейного або робочого архіву, для важливих документів або просто фраз, що мотивують. І нехай ваше життя буде наповнене тільки приємними моментами та перемогами, а решту залиште за кадром!

Контакти:

Сайт: https://velista.ua/

Виробництво: 10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 34

Менеджер: +380 (68) 824-13-04 +380 (67) 411-19-64

Бухгалтерія: +380 (67) 411-19-68

Е-mail: ramkavelista.zt@gmail.com

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