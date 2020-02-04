Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 4 » 16:01:02

«Он был живой, для чего ехать?» Главный врач оправдывает некомпетентных сотрудников больницы. ВИДЕО

Вчера, 16:11:02 2395 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Он был живой, для чего ехать?» Главный врач оправдывает некомпетентных сотрудников больницы. ВИДЕО

 В Житомире женщина обвиняет медиков в неоказании помощи её отцу. Пожилого мужчину перевозили в старом УАЗике прямо на холодном полу. По дороге автомобиль ожидаемо сломался, и пока его ремонтировал водитель, пациенту стало плохо и он умер. Все события происходили за 100 метров от больницы в Станишовке. Про эту страшную трагедию писал «Журнал Житомира».

Больных везли в Житомир на обследование в санитарной машине, как будто в маршрутке. В салоне находилось восемь человек. Пациента, который не мог передвигаться, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге. Такое видео сняла на мобильный телефон дочь умершего.

По её словам, отца направили делать томограмму мозга. Опухоль не подтвердилась и медсестра, которая его сопровождала, осталась в областной больнице. Пациенты, родственники и еще одна медсестра сели в авто, но как только выехали за город, как оно сломалось.

"Стал на светофоре, заглох и всё. Бензонасос отказал!", - разводит руками водитель "скорой помощи" Николай Древецкий.


Через 40 минут в холодной машине мужчина потерял сознание, говорит Инна. Она побежала за помощью в районную больницу (в селе Станишовка), возле которой сломалось авто.

"Там стоял врач-акушер. Я попросила его о помощи. Он стал рассказывать, что это так не делается. Звоните своему врачу", - вспоминает дочь умершего пациента Инна Абраменко.


Инна позвонила медсестре, а та связалась с Андрушевской больницей в 45 км от места происшествия. Оттуда на подмогу выслали еще одно авто. Мужчине же становилось хуже с каждой минутой.

"Я начала делать непрямой массаж сердца. Мне ещё рядом сидевшая медсестра упрекала, что я не правильно делаю. Потом я бросила все и побежала в ту больницу", - добавляет женщина.


Впоследствии приехало авто с района (но ему нужно было ещё заправиться). Впрочем, за 2,5 часа сердце мужчины отказало и он умер. Его дочь возмущена и во всем винит медиков.

Медсестра же оправдывается, что это авто только для транспортировки, оборудования для реанимации нет. Скорую не вызывала, потому что, мол, была занята. Руководство больницы оправдывает некомпетентную сотрудницу больницы.

"Он же был живой, то для чего вызывать? Он был жив, для чего ехать? А когда он начал умирать, то за 2-3 минуты не успели никого вызвать", - говорит главный врач Андрушевской ЦРБ Юрий Ющинський.


Реанимобиля, говорят, у них вообще нет. Только старые санитарные машины.

Перевозить больных в таких машинах вообще нельзя, уверен главный врач районной больницы в Станишовке Тарас Собко, возле которой умер мужчина. Чтобы выяснить кто виноват, он проводит срочное совещание.

"Неправильный алгоритм действий по вызову скорой. Они звонят в Андрушевку по скорой, а до подстанции "скорой" здесь сто метров. “103” набираете и тут же скорая приезжает в течение минуты", - говорит главный врач Житомирской районной больницы Тарас Собко.


Почему же его подчиненные не пришли на помощь, обещает выяснить. Свое расследование анонсируют и в областном управлении здравоохранения.

Тем временем, дочь погибшего уже написала заявление в полицию и прокуратуру.

Корреспондент ТСН Елена Кузнецова
 
Тэги: больница, Андрушевка, скорая помощь, Станишовка, медицина
Комментариев: 14
melan
1 melan (melan)   • 16:58:32, Вчера
+7

безнаказанность и безответственность порождает подобные ситуации. Теперь представьте такой случай в, Германии или же в США, там бы ответственные лица не интервью давали бы а показания полиции и готовились бы выплатить суммы с многими нулями. А у нас круговая порука.
Месть_королевы_Анны
6 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 18:14:45, Вчера
+3

"Теперь представьте такой случай в, Германии или же в США"

Нашли с чем сравнивать... С Танзанией и Зимбабве будет в самый раз.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:05:53, Вчера
-1

Страна трусливых ублюдков, шестерок, воров и бандитов.
Валите отсюда все, кто может, ради своего будущего и будущего своих деток.
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 17:14:21, Вчера
+2

Johnny (Antisvinomir1), это ты о своей Родине?
Karab
3 Сергей (Karab)   • 17:08:38, Вчера
+1

Так это же лозунг современной украинской медицины, на чолі с Ульяною, разве нет?
dakar
13 Инспектор Кранник (dakar)   • 23:40:45, Вчера
0

А типо до Ульяны все отлично было...
Dimm
5 Димм (Dimm)   • 17:53:50, Вчера
+4

«Он был живой, для чего ехать?» - а когда умер и вопрос отпал.

"Неправильный алгоритм действий по вызову скорой. Они звонят в Андрушевку по скорой, а до подстанции "скорой" здесь сто метров. “103” набираете и тут же скорая приезжает в течение минуты" - находясь рядом с медиками главное не перепутать алгоритм: если медики рядом на них надеяться нельзя!
Berberis
7 Лилия (Berberis)   • 18:21:20, Вчера
+1

На пенсию(в лучшем для него сценарии),если сложно выполнять свои обязанности- спасать людей.
FED8
8 FED8 (FED8)   • 19:52:18, Вчера
0

А теперь представьте такой случай при СССР . Тюрьма или исключение из рядов КПСС . Я лежал в больнице при Союзе . Еще застал . Максимум коробка конфет . И к врачам ходил . Специалисты были . Потому как поступали в медицину по призванию , а не за деньги как счас . Ну националисты подимут конечно подымут вой про клятый совок . Так пусть поедут в Израиль и запишуться к доктору . На полгода запись . А при Союзе на завтра . И КРУПНЫМ ШРИФТОМ . ГДЕ ТО 10 ДНЕЙ НАЗАД УМЕР НОВОРОЖДЕННЫЙ В 1 ГОРБОЛЬНИЦЕ . 2 ДНЯ ПРОЖИЛ И УМЕР . ПОЧЕМУ НЕТ ИНФОРМАЦИИ НИ НА ОДНОМ САЙТЕ .
ciklumig
9 НеВажно (ciklumig)   • 20:33:08, Вчера
0

Сейчас если человек умирает, его выписывают из больницы, дабы не было волокиты с бумагами. НО, моего деда выписывали из больницы, когда у него был рак после ЧАЭС, чтобы не возится с бумагами. А ещё ему дали вторую группу, когда он ходить уже не мог. Что там про совок ты скажешь?
P.S. У нас совок по сей день!
garold
10 Кonstantin (garold)   • 21:13:53, Вчера
+1

А можно статистику по посаженным врачам периода ссср,дело врачей не в счёт?
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 21:14:55, Вчера
-1

хороший образчик нового украйинського ликаря за кращымы йэвропэйськими зразкамы.
Ульянке Джорджевне таки зачёт

- аттестацию прошёл
- декларацию заполнил
- суржик знает
что ещё надо от "госпитального працивныка"
vovik-zt
12 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:07:13, Вчера
+2

«Он был живой, для чего ехать?» - у ментов такая же отмазка, она универсальна и беспощадна!
bobrikov
14 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 00:10:37, Сегодня
0

жирная противная морда, мало в чем человечности
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