«Он был живой, для чего ехать?» Главный врач оправдывает некомпетентных сотрудников больницы. ВИДЕО

В Житомире женщина обвиняет медиков в неоказании помощи её отцу. Пожилого мужчину перевозили в старом УАЗике прямо на холодном полу. По дороге автомобиль ожидаемо сломался, и пока его ремонтировал водитель, пациенту стало плохо и он умер. Все события происходили за 100 метров от больницы в Станишовке. Про эту страшную трагедию писал «Журнал Житомира»
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Больных везли в Житомир на обследование в санитарной машине, как будто в маршрутке. В салоне находилось восемь человек. Пациента, который не мог передвигаться, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге. Такое видео сняла на мобильный телефон дочь умершего.
По её словам, отца направили делать томограмму мозга. Опухоль не подтвердилась и медсестра, которая его сопровождала, осталась в областной больнице. Пациенты, родственники и еще одна медсестра сели в авто, но как только выехали за город, как оно сломалось.
"Стал на светофоре, заглох и всё. Бензонасос отказал!", - разводит руками водитель "скорой помощи" Николай Древецкий.
Через 40 минут в холодной машине мужчина потерял сознание, говорит Инна. Она побежала за помощью в районную больницу (в селе Станишовка), возле которой сломалось авто.
"Там стоял врач-акушер. Я попросила его о помощи. Он стал рассказывать, что это так не делается. Звоните своему врачу", - вспоминает дочь умершего пациента Инна Абраменко.
Инна позвонила медсестре, а та связалась с Андрушевской больницей в 45 км от места происшествия. Оттуда на подмогу выслали еще одно авто. Мужчине же становилось хуже с каждой минутой.
"Я начала делать непрямой массаж сердца. Мне ещё рядом сидевшая медсестра упрекала, что я не правильно делаю. Потом я бросила все и побежала в ту больницу", - добавляет женщина.
Впоследствии приехало авто с района (но ему нужно было ещё заправиться). Впрочем, за 2,5 часа сердце мужчины отказало и он умер. Его дочь возмущена и во всем винит медиков.
Медсестра же оправдывается, что это авто только для транспортировки, оборудования для реанимации нет. Скорую не вызывала, потому что, мол, была занята. Руководство больницы оправдывает некомпетентную сотрудницу больницы.
"Он же был живой, то для чего вызывать? Он был жив, для чего ехать? А когда он начал умирать, то за 2-3 минуты не успели никого вызвать", - говорит главный врач Андрушевской ЦРБ Юрий Ющинський.
Реанимобиля, говорят, у них вообще нет. Только старые санитарные машины.
Перевозить больных в таких машинах вообще нельзя, уверен главный врач районной больницы в Станишовке Тарас Собко, возле которой умер мужчина. Чтобы выяснить кто виноват, он проводит срочное совещание.
"Неправильный алгоритм действий по вызову скорой. Они звонят в Андрушевку по скорой, а до подстанции "скорой" здесь сто метров. “103” набираете и тут же скорая приезжает в течение минуты", - говорит главный врач Житомирской районной больницы Тарас Собко.
Почему же его подчиненные не пришли на помощь, обещает выяснить. Свое расследование анонсируют и в областном управлении здравоохранения.
Тем временем, дочь погибшего уже написала заявление в полицию и прокуратуру.
Корреспондент ТСН Елена Кузнецова
«Он был живой, для чего ехать?» Главный врач оправдывает некомпетентных сотрудников больницы. ВИДЕО
Нашли с чем сравнивать... С Танзанией и Зимбабве будет в самый раз.
Валите отсюда все, кто может, ради своего будущего и будущего своих деток.
"Неправильный алгоритм действий по вызову скорой. Они звонят в Андрушевку по скорой, а до подстанции "скорой" здесь сто метров. “103” набираете и тут же скорая приезжает в течение минуты" - находясь рядом с медиками главное не перепутать алгоритм: если медики рядом на них надеяться нельзя!
P.S. У нас совок по сей день!
Ульянке Джорджевне таки зачёт
- аттестацию прошёл
- декларацию заполнил
- суржик знает
что ещё надо от "госпитального працивныка"