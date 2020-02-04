«Он был живой, для чего ехать?» Главный врач оправдывает некомпетентных сотрудников больницы. ВИДЕО

"Стал на светофоре, заглох и всё. Бензонасос отказал!", - разводит руками водитель "скорой помощи" Николай Древецкий.

"Там стоял врач-акушер. Я попросила его о помощи. Он стал рассказывать, что это так не делается. Звоните своему врачу", - вспоминает дочь умершего пациента Инна Абраменко.

"Я начала делать непрямой массаж сердца. Мне ещё рядом сидевшая медсестра упрекала, что я не правильно делаю. Потом я бросила все и побежала в ту больницу", - добавляет женщина.

"Он же был живой, то для чего вызывать? Он был жив, для чего ехать? А когда он начал умирать, то за 2-3 минуты не успели никого вызвать", - говорит главный врач Андрушевской ЦРБ Юрий Ющинський.

"Неправильный алгоритм действий по вызову скорой. Они звонят в Андрушевку по скорой, а до подстанции "скорой" здесь сто метров. “103” набираете и тут же скорая приезжает в течение минуты", - говорит главный врач Житомирской районной больницы Тарас Собко.