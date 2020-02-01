«Папа умер на моих руках!». Скорая помощь не довезла больного в реанимацию, обломавшись перед воротами больницы

"Вот так 24.01.2020 везли моего папу на обследование в Житомир с больницы в Андрушевки. Это скорая которую выделил главврач Андрушевской больницы (Ющинский или Ильницкий) - это тарабайка в которую положили лежачего, тяжёлого моего папу у которого серьезные проблемы с сердцем плюс ещё посадили 6 человек и водитель и того 8 человек.



После обследования по дороге в Андрушевки в Станишовке возле больницы поломалась скорая. Ее водитель ремонтировал час. На мою просьбу вызвали вторую скорую, которая ехала около полутора часа с Андрушевки, но как оказалось что ему ещё надо было заправить машину. В итоге мы простояли 2.5 часа.



Папе стало плохо - у медсестры ничего не было для реанимации, я побежала в больницу за помощью. Мне начали задавать кучу вопросов и никто не вышел помочь!!! Я сама ему делала искусственное дыхание, я всех молила на коленях ему помочь, но меня никто не слышал!



Я не могу понять в мире остались ещё люди или только НЕЛЮДИ? К чему мир катится-если человек умирает возле больницы,а врачи не хотят даже выйти и попробовать помочь. В итоге мой ПАПА умер на моих руках!



Я хочу чтоб ИЛЬНИЦКИЙ и ЮЩИНСКИЙ [Ющинский Юрий Витальевич - директор районной больницы в г.Андрушевка - ред.] были наказаны за ихнее халатное отношение. Так как в больнице есть реанимобиль, которую я просила и готова была за нее платить и ещё напхали в эту консервную банку 5 человек ,а мне говорили ,что я поеду только с Папой и медработников. Помогите распространить мой пост чтоб эти эскулппы стали популярными Ющинский и Ильницкий!!!!! Молю вас-помогите!!!"