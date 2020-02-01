«Папа умер на моих руках!». Скорая помощь не довезла больного в реанимацию, обломавшись перед воротами больницы

"Вот так 24.01.2020 везли моего папу на обследование в Житомир с больницы в Андрушевки. Это скорая которую выделил главврач Андрушевской больницы (Ющинский или Ильницкий) - это тарабайка в которую положили лежачего, тяжёлого моего папу у которого серьезные проблемы с сердцем плюс ещё посадили 6 человек и водитель и того 8 человек.
После обследования по дороге в Андрушевки в Станишовке возле больницы поломалась скорая. Ее водитель ремонтировал час. На мою просьбу вызвали вторую скорую, которая ехала около полутора часа с Андрушевки, но как оказалось что ему ещё надо было заправить машину. В итоге мы простояли 2.5 часа.
Папе стало плохо - у медсестры ничего не было для реанимации, я побежала в больницу за помощью. Мне начали задавать кучу вопросов и никто не вышел помочь!!! Я сама ему делала искусственное дыхание, я всех молила на коленях ему помочь, но меня никто не слышал!
Я не могу понять в мире остались ещё люди или только НЕЛЮДИ? К чему мир катится-если человек умирает возле больницы,а врачи не хотят даже выйти и попробовать помочь. В итоге мой ПАПА умер на моих руках!
Я хочу чтоб ИЛЬНИЦКИЙ и ЮЩИНСКИЙ [Ющинский Юрий Витальевич - директор районной больницы в г.Андрушевка - ред.] были наказаны за ихнее халатное отношение. Так как в больнице есть реанимобиль, которую я просила и готова была за нее платить и ещё напхали в эту консервную банку 5 человек ,а мне говорили ,что я поеду только с Папой и медработников. Помогите распространить мой пост чтоб эти эскулппы стали популярными Ющинский и Ильницкий!!!!! Молю вас-помогите!!!"
"Мне никто не сказал что я так буду ехать,я это поняла только когда закрыли машину и поехали, мне обещали нормальную машину, а никто не сказал что будет ехать тарабайка и ещё 5 человек, один из них легочник. А начмед мне предложил подарить машину на больницу! А скорая вторая которая за ним ехала была даже не заправлена. А медработник который с нами ехал имел при себе только тонометр и укол от тошноты. И то она назад нас не сопровождала, потому что её отправили подписать кучу документов и забрать медикаменты, а со мной отправили медсестру легочника, которая мне ещё говорила что я не правильно делаю искусственное дыхание. Если бы в моих силах было вызвать самолёт - я бы его вызвала. А кардиограмма, которую я нашла за 22.01 указывает что у папы инфаркт, о котором мне не говорили, а отправили чтоб исключить гемотому или опухоль головного мозга!" - пишет Инна Абраменко Бражевская
лайкните Ульянку Джорждевну в фебуке......
Несведущим переведу - Либертарианство - это такой строй, где ты АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН. Обратился в больницу - свободен! Обратился в полицию, прокуратуру, суд - свободен! Несвободен ты только от одного - от обязательства ПЛАТИТЬ ВЛАСТИ. А проявление человеческих качеств в такой системе крайне не приветствуется, потому как в парадигме либертарианства другие лозунки: ВПЕРЕД ПО ТРУПАМ, НЕ НАЕ...БЕШЬ, НЕ ПРОЖИВЕШЬ, КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ и пр((
В суд, бля !!!!!!
Такое прощать нельзя!!!!!
Дааа... Прочитал я коммент Артмейкера и подумал, что в суд тоже бесполезно.
А положили меня на следующий день - участковый терапевт сама скорую вызвала. Мест, как водится, в отделении не было и я сутки провалялся в коридоре на жёстком топчане без матраца.
Да и потом было не лучше, но хер с ним - вспоминать не хочется. Да и без матюков не получается.
Это неврология первой горбольницы.