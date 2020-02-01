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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 1 » 13:40:44

«Папа умер на моих руках!». Скорая помощь не довезла больного в реанимацию, обломавшись перед воротами больницы

Вчера, 14:07:42 8523 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Папа умер на моих руках!». Скорая помощь не довезла больного в реанимацию, обломавшись перед воротами больницы

 На дороге под Житомиром, недалеко от районной больницы в селе Станишовка, на прошлой неделе произошел кошмарный случай. Водитель кареты «скорой помощи» не успел довезти до реанимации мужчину с инфарктом миокарда из-за аварийного состояния автомобиля «скорой», которая поломалась прямо перед воротами больницы.

Эту шокирующую историю транспортировки пожилого пациента рассказала в фейсбук 36-летняя Инна Абраменко Бражевская, жительница города Андрушевка.
 

Крик души автора публикуем как есть, без редакторских правок

"Вот так 24.01.2020 везли моего папу на обследование в Житомир с больницы в Андрушевки. Это скорая которую выделил главврач Андрушевской больницы (Ющинский или Ильницкий) - это тарабайка в которую положили лежачего, тяжёлого моего папу у которого серьезные проблемы с сердцем плюс ещё посадили 6 человек и водитель и того 8 человек. 

После обследования по дороге в Андрушевки в Станишовке возле больницы поломалась скорая. Ее водитель ремонтировал час. На мою просьбу вызвали вторую скорую, которая ехала около полутора часа с Андрушевки, но как оказалось что ему ещё надо было заправить машину. В итоге мы простояли 2.5 часа. 

Папе стало плохо - у медсестры ничего не было для реанимации, я побежала в больницу за помощью. Мне начали задавать кучу вопросов и никто не вышел помочь!!! Я сама ему делала искусственное дыхание, я всех молила на коленях ему помочь, но меня никто не слышал! 

Я не могу понять в мире остались ещё люди или только НЕЛЮДИ? К чему мир катится-если человек умирает возле больницы,а врачи не хотят даже выйти и попробовать помочь. В итоге мой ПАПА умер на моих руках!

Я хочу чтоб ИЛЬНИЦКИЙ и ЮЩИНСКИЙ [Ющинский Юрий Витальевич - директор районной больницы в г.Андрушевка - ред.] были наказаны за ихнее халатное отношение. Так как в больнице есть реанимобиль, которую я просила и готова была за нее платить и ещё напхали в эту консервную банку 5 человек ,а мне говорили ,что я поеду только с Папой и медработников. Помогите распространить мой пост чтоб эти эскулппы стали популярными Ющинский и Ильницкий!!!!! Молю вас-помогите!!!"


Её пост в фейсбук-группе "Андрушівка Сьогодні" собрал множество комментариев и репостов. Люди возмущены такой халатностью и безразличием медработников. Позже в комментари Инна Абраменко заявила, что в местной больнице ей угрожали, пытаясь "замять" скандал, намекая на её старенькую маму.

"Мне никто не сказал что я так буду ехать,я это поняла только когда закрыли машину и поехали, мне обещали нормальную машину, а никто не сказал что будет ехать тарабайка и ещё 5 человек, один из них легочник. А начмед мне предложил подарить машину на больницу! А скорая вторая которая за ним ехала была даже не заправлена. А медработник который с нами ехал имел при себе только тонометр и укол от тошноты. И то она назад нас не сопровождала, потому что её отправили подписать кучу документов и забрать медикаменты, а со мной отправили медсестру легочника, которая мне ещё говорила что я не правильно делаю искусственное дыхание. Если бы в моих силах было вызвать самолёт - я бы его вызвала. А кардиограмма, которую я нашла за 22.01 указывает что у папы инфаркт, о котором мне не говорили, а отправили чтоб исключить гемотому или опухоль головного мозга!" - пишет Инна Абраменко Бражевская

 

Видео как из Андрушевки в Житомир транспортировали пациента с инфарктом миокарда

 
 

Скрин постов из фейсбук-группы "Андрушівка Сьогодні"


Водитель кареты «скорой помощи» не успел довезти до реанимации мужчину

Водитель кареты «скорой помощи» не успел довезти до реанимации мужчину


Водитель кареты «скорой помощи» не успел довезти до реанимации мужчину
Тэги: больница, Станишовка, Андрушевка, медицина, скандал, скорая помощь
Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:37:07, Вчера
+2

просто деньги не успели за пациентом

лайкните Ульянку Джорждевну в фебуке......
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 18:40:31, Вчера
0

У батька на роботі шеф помер, стало погано, швидка на виклик їхала годину. Людина жила в Житомирі (обласному центрі) на Київській.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 19:50:15, Вчера
+5

А чему вы удивляетесь, православные? Привыкли при ненавистном совке, что в стране кто-то за что-то должен отвечать... кто-то должен стоять на страже вашей жизни и здоровья... разбаловал вас социализм. Привыкайте к звериному оскалу капитализма и к его крайней степени, провозглашенной зеленой властью - Либертарианству.
Несведущим переведу - Либертарианство - это такой строй, где ты АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН. Обратился в больницу - свободен! Обратился в полицию, прокуратуру, суд - свободен! Несвободен ты только от одного - от обязательства ПЛАТИТЬ ВЛАСТИ. А проявление человеческих качеств в такой системе крайне не приветствуется, потому как в парадигме либертарианства другие лозунки: ВПЕРЕД ПО ТРУПАМ, НЕ НАЕ...БЕШЬ, НЕ ПРОЖИВЕШЬ, КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ и пр((
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 20:11:36, Вчера
+1

Де Ви у нас бачили капіталізм?) Ми станово-феодальна країна.
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:12:49, Вчера
+2

""у медсестры ничего не было для реанимации, я побежала в больницу за помощью. Мне начали задавать кучу вопросов и никто не вышел помочь!!! Я сама ему делала искусственное дыхание, я всех молила на коленях ему помочь, но меня никто не слышал! ""
В суд, бля !!!!!!
Такое прощать нельзя!!!!!

Дааа... Прочитал я коммент Артмейкера и подумал, что в суд тоже бесполезно.
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:26:47, Вчера
+2

Был у меня инсульт. За мной приехал такой же сундук, только зелёного цвета. Носилок в нём не было - меня под руки волокли. Лечь тоже там было некуда - все колдоёбины на дороге сидя считал. Сдуру денег с собой не взяли - КТ в долг не сделали. Молодой пидоралистический невропатолог сказал, что я здоров и отправил меня вечером по темноте домой своим ходом. Потом этот сучок от меня по всему отделению прятался. Жаль, фамилию его не помню.
А положили меня на следующий день - участковый терапевт сама скорую вызвала. Мест, как водится, в отделении не было и я сутки провалялся в коридоре на жёстком топчане без матраца.
Да и потом было не лучше, но хер с ним - вспоминать не хочется. Да и без матюков не получается.
Это неврология первой горбольницы.
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