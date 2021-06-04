Скандал в Станишовской больнице: житомирянка заявила о насилии над одномесячным сыном

В детской больнице в Станишовке у матери забрали младенца ставить катетер, а принесли ребенка через полчаса без сознания и с обколотыми ручками. О такой истории в Instagram
рассказала Марианна Черепанская – известная в Житомире свадебный организатор, владелица ивент-агентства «Фабрика свадеб».
«Положили нас в Станишовку в отделение для недоношенных в реабилитацию 2й этаж, забрали ребёнка на пол часа ставить катетер, меня с ним не пустили! Принесли его без сознания и полностью обколотым иголками в две ручки с пальчиков по локоть. Так же была обколота ножка - заметили уже дома. Я побежала с ним к этой медсестре с криками, что наделали с моим ребёнком, на что ответили "мы не могли найти вену, что нам надо было делать"», – написала Марианна Черепанская.
Руководитель областной детской больницы в комментарии изданию Житомир.info
рассказал, что в ситуации уже разбираются.
«Мне известно об этом случае, мама ко мне обращалась. Действительно, они к нам поступали, ребенку нужно было поставить катетер. К сожалению, у детей бывают такие ситуации, когда мы не можем поставить этот катетер. Если бы это было видно глазами, то таких ситуаций не было. Учитывая анатомические особенности у детей, то увидеть эту вену невозможно, это слепая процедура, бывают такие моменты. Я общался с мамой, мы сейчас этот вопрос изучаем, будем рассматривать. Там не все так просто в этой ситуации, разберемся, изучим и дадим маме ответ. Любая медицинская манипуляция несет за собой определенные риски. Однажды проходит нормально, иной раз можно попасть в сосуд и появляется синячок. Кого-то винить в этой ситуации очень сложно, а иногда и несправедливо», – отметил Юрий Довгополый.
Врач также уточнил, что родители имеют право присутствовать с ребенком, когда берут кровь из вены или ставят катетер, но не все выдерживают, потому что это эмоционально бывает сложно. Также добавляет, что венозный сканер, имеющийся в больнице, не может обеспечить 100% успеха процедуры.
«Родителей мы пускаем всюду, единственное место – это предоперационная и операционная, но исключительно из соображений инфекционной безопасности. Родители у нас ходят в реанимацию. Веносканер, который нам подарили благотворители, могут использовать все пациенты больницы, независимо от отделения, но даже веносканер не дает возможности четко обеспечить эту процедуру. У незначительного количества пациентов он показывает только расположение вены, а глубину ее расположения он не показывает»
, – добавил Юрий Довгополый.
После инцидента родители забрали мальчика на обследование в частные клиники и готовят обращение в Министерство здравоохранения.