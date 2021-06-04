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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 4 » 12:59:10

Скандал в Станишовской больнице: житомирянка заявила о насилии над одномесячным сыном

Сегодня, 12:59:10 1075 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал в Станишовской больнице: житомирянка заявила о насилии над одномесячным сыном

 В детской больнице в Станишовке у матери забрали младенца ставить катетер, а принесли ребенка через полчаса без сознания и с обколотыми ручками. О такой истории в Instagram рассказала Марианна Черепанская – известная в Житомире свадебный организатор, владелица ивент-агентства «Фабрика свадеб».
 

«Положили нас в Станишовку в отделение для недоношенных в реабилитацию 2й этаж, забрали ребёнка на пол часа ставить катетер, меня с ним не пустили! Принесли его без сознания и полностью обколотым иголками в две ручки с пальчиков по локоть. Так же была обколота ножка - заметили уже дома. Я побежала с ним к этой медсестре с криками, что наделали с моим ребёнком, на что ответили "мы не могли найти вену, что нам надо было делать"», – написала Марианна Черепанская.

 


Руководитель областной детской больницы в комментарии изданию Житомир.info рассказал, что в ситуации уже разбираются.
 

«Мне известно об этом случае, мама ко мне обращалась. Действительно, они к нам поступали, ребенку нужно было поставить катетер. К сожалению, у детей бывают такие ситуации, когда мы не можем поставить этот катетер. Если бы это было видно глазами, то таких ситуаций не было. Учитывая анатомические особенности у детей, то увидеть эту вену невозможно, это слепая процедура, бывают такие моменты. Я общался с мамой, мы сейчас этот вопрос изучаем, будем рассматривать. Там не все так просто в этой ситуации, разберемся, изучим и дадим маме ответ. Любая медицинская манипуляция несет за собой определенные риски. Однажды проходит нормально, иной раз можно попасть в сосуд и появляется синячок. Кого-то винить в этой ситуации очень сложно, а иногда и несправедливо», – отметил Юрий Довгополый.


Врач также уточнил, что родители имеют право присутствовать с ребенком, когда берут кровь из вены или ставят катетер, но не все выдерживают, потому что это эмоционально бывает сложно. Также добавляет, что венозный сканер, имеющийся в больнице, не может обеспечить 100% успеха процедуры.

«Родителей мы пускаем всюду, единственное место – это предоперационная и операционная, но исключительно из соображений инфекционной безопасности. Родители у нас ходят в реанимацию. Веносканер, который нам подарили благотворители, могут использовать все пациенты больницы, независимо от отделения, но даже веносканер не дает возможности четко обеспечить эту процедуру. У незначительного количества пациентов он показывает только расположение вены, а глубину ее расположения он не показывает», – добавил Юрий Довгополый.

После инцидента родители забрали мальчика на обследование в частные клиники и готовят обращение в Министерство здравоохранения.
Тэги: больница, Станишовка, скандал, младенец
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:34:34, Сегодня [Материал]

Судя по всему, веносканер никто и не использовал. Кстати, он хоть рабочий или вообще в наличии? Может на словах все красиво, а в реальности там есть нюансы?

Ведь из слов понятно, что веносканер показывает расположение вены, но не глубину? Т.е. вы точно знаете где есть вены, а глубину приходится уже угадывать. А когда ребенку покололи руки и ноги в разных местах, то это говорит о том, что вообще не знали где те вены, т.е. веносканером никто не пользовался. Это если логически связать все написанное, то такой вывод напрашивается.

В целом проблема понятна, понимаем что найти вену не всегда просто. И мы бы еще поняли, если бы не было этого веносканера, а тут он как "назло" есть, но колем все-равно наугад. В любом случае, с этим должна разбираться независимая комиссия. Хотя, у нас обычно проверки действий медработников заканчиваются всегда одинаково - нарушений нет.

В общем, процедура установки катетера младенцам видимо проводится по старинке - на угад, никто не жаловался, родители не видят и не слышат... ну, а тут вот произошел сбой системы, и начали про это говорить. Возможно, после такого резонанса, медработники начнут пользоваться веносканером, к-рый им подарили.
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