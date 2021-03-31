Скандал в областной больнице Житомира: комментарий Александра Коцюбко

Леськива Богдана Богдановича в своё время назначил областной совет Житомирской области. Кандидатура Леськива на должность главврача облбольницы обсуждалась на депутатских комиссиях с участиям общественности, в том числе работников областной больницы. Из всех кандидатов у Леськива была самая лучшая программа, его трудовую деятельность общественность обсудила и разложила до молекул.



К сожалению, сейчас такая практика обсуждений на депутатских комиссиях кандидатур руководителей коммунальных и бюджетных предприятий/организаций с привлечением общественности, не применяется.



В свое время общественность города – активисты, участники АТО, добробаты, журналисты и просто небезразличные люди сделали всё от них зависящее, чтобы депутаты областного совета выделили деньги (и неоднократно) на закупку МРТ, на котором налогоплательщики могли обследоваться бесплатно. Общественность добилась и выделения денег на этот МРТ и заключения договора поставки с голландской фирмой-производителем, мы, общественность, проконтролировали законность проведения тендера и всю процедуру закупки МРТ и убедились в законности этой сделки. МРТ был доставлен в Житомир фирмой-поставщиком. Но, потом депутаты облсовета отказались платить голландской фирме за этот МРТ, повторюсь, уже привезенный и установленный в Житомире самой фирмой-поставщиком . Из-за этого скандала (отказа от оплаты) Украину не взяли в Евросоюз . Потому, что все газеты Голландии описали этот беспрецедентный случай «бизнеса» во всех газетах, и прославили Житомирскую область и Украину на всю Европу. Ужас! Смотрите материал из Викепедии : «Референдум в Нидерландах об ассоциации между Европейским союзом и Украиной» «12 апреля 2016 года Избирательная комиссия объявила итоги голосования: 61 % — против, 38,21 % — за, 1,69 % недействительных бюллетеней. Явка составила 32,28 %, что выше необходимого кворума. Референдум таким образом был признан состоявшимся. Было принято решение отвергнуть ассоциацию Украины и ЕС»



«Но, благодаря коллективному письму граждан (участников АТО, Добробатов, активистов и др. ), фирма – поставщик из Голландию откликнулась на нашу просьбу и БЕЗ ДЕНЕГ! ввела необходимый код, что позволило и запустить МРТ. Позже мы заставили облсовет и депутатов заплатить голландцам за МРТ. Поэтому «обиженная» власть не пришла на открытие бюджетного МРТ. А Леськив Богдан Богданович инициировал и пришёл на открытие и сделал всё возможное,и делает до сих пор, чтобы наш бюджетный МРТ, купленный за деньги налогоплательщиков Житомирской области, работал и обслуживал граждан Украины бесплатно. Уже за это я и все житомиряне благодарны Леськиву Богдану Богдановичу. МРТ работает, граждане получают обследования бесплатно, приезжают на обследование даже АТОшники и з других областей. У них такого нет.



29 марта я был встречался с заведующей инфекционного отделения 1-й городской больницы Волковой Оксаной Васильевной. Я видел, как она и ее коллектив борются за жизни и здоровье людей – уставшие, но мужественные люди. Оксана Васильевна попросила меня не забирать у нее много времени, уделила мне всего несколько секунд. А тут целое реабилитационное отделение областной больницы бросило своих тяжелобольных пациентов и вышло на митинг. Что это за медики? Это страшно – бросать тяжелобольных людей на произвол судьбы – это поступок негативный и, с человеческой стороны, аморальный.



Эта ситуация сразу навела меня на мысль, что это проплаченная акция. На 13 забастовщиков было 8 журналистов с камерами. А журналистам надо платить за их работу – за приход, за съёмку, за монтаж видео, за публикацию в средствах массовой информации и т.д. И скажу откровенно, это все стоит не в гривнах а в доллара, причём в больших долларах. Так что это заказ явно.



У нас цена на газ и электричество зашкаливает с 01 января 2021 года. Почему эти активные 13 человек ни разу не пришли и не приходят на тарифные майданы. Их устраивают тарифы? Поэтому вердикт такой – люди, которые стоят за спиной и те, кто устраивает подобные «акции» несут угрозу здоровью людей. И такой поступок нужно обсудить публично с привлечением общественности



Нужно разобраться, кто за всем этим стоит и какие цели они преследуют? А я абсолютно уверен в том, что бесплатный МРТ, которые уже на протяжении 6 лет работает на благо житомирян и жителей области , является костью в горле для владельцев платных МРТ. Платные МРТ приносят своим хозяевам порядка 100 тысяч долларов в месяц. И я уверен, что, пытаясь заменить главврача облбольницы, эти заинтересованные лица планируют начать многомесячные «поломки» бесплатного МРТ.



Я думаю, что общественность не позволит этим заинтересованным лицам убрать с должности главврача человека, которого утверждали на эту должность с привлечением общественности города Житомира и персонала областной больницы. А в Житомирском областном совете и депутатских комиссиях нужно возобновить практику привлечения общественности к обсуждению кандидатур на руководящие должности коммунальных и бюджетных предприятий/организаций в областном центре и области. Также необходимо возобновить Общественный Совет, который сейчас расформирован. А люди, которые сейчас у власти должны осознать, что узурпация власти не приемлема в Украине. Вы просто забыли, как в 2014 году люди снесли вертушки и запретили их устанавливать и препятствовать посещению областного и городского советов гражданами – такие здания – это собственность граждан Украины.



PS: смотрите на сайте Журнал Житомира на страничке автора Коцюбко Александра статьи на тему МРТ .



Общественный деятель

Награжден Житомирским

Горсоветом Знаком «Отличие» Александр Коцюбко