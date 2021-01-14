Пациентов Житомирской облбольницы заставляют покупать канцтовары. Руководство уверяет, что о ситуации не знает

«Меня это тоже интересует. Я этой информации не имею. Меня удивляет, что кто-то куда-то информацию сбрасывает. В заведении есть должностные лица: это заведующий того отделения, где находится пациент, это медицинский директор и это генеральный директор. Здесь должна быть правильная логика. Если кто-то объективно недоволен оказанием медицинской помощи, или такими вещами, о которых я кстати первый раз слышу, о лентах там каких-то и пакетах для мусора, то какие проблемы? Приходят к заведующему отделения, к медицинскому директору, и даже к генеральному директору и спрашивают, что это такое? Откуда оно? Кто дал такое поручение? Кто эти листочки непонятные для меня написал? Тогда я отвечу. Если это происходит по неизвестно какой причине, я даже не знаю или оно соответствует действительности, эти листочки о которых вы говорите. Если жена больного, муж которой находился в отделении, считает, что каким-то образом были ограничены её права, она должна на имя генерального директора написать заявление и сказать, что в таком отделении происходят такие вещи. И я ей отвечу, или это правда и те люди, которые к этому причастны, таким то образом наказаны, или что это не подтвердилось, но для этого у меня должно быть обращение, это нормальная определенная законом процедура.



Виртуально, я могу предположить, что люди боятся, пока родственник находится в учреждении. А когда пациента выписали из больницы, что мешает обратиться гражданину с соответствующим заявлением, что такая ситуация сложилась. Я соответствующим образом, в соответствии с установленными законодательством, выдаю приказ и провожу служебную проверку. Если действительно, какие-то нарушения имели место, то люди должны быть наказаны. Если у меня нет этого обращения, каким образом я должен наказать виновных? Пусть обращаются ко мне, или письмом-обращением, или устный прием, или по электронной почте и выкладывают те факты, которые якобы имели место, а я тогда отвечу имели или не имели. Другого варианта нет. Ко мне официальных обращений по поводу того, что каким-то образом было нарушено действующее законодательство и какие-то листочки кто-то раздавал на сегодняшний день не было», - сказал Богдан Леськив.