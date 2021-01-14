Пациентов Житомирской облбольницы заставляют покупать канцтовары. Руководство уверяет, что о ситуации не знает

«Мужчина лежит в реанимации со сломанной ногой, ему должны делать операцию. Дали список медикаментов и этот список в котором: тетради, бумага А4, файлы, ручки, клей, пакеты для мусора, крем для рук аж 6 штук. Как это все должно ему помочь? Я совсем и не нашла все, чтобы купить», - говорит женщина.
«Меня это тоже интересует. Я этой информации не имею. Меня удивляет, что кто-то куда-то информацию сбрасывает. В заведении есть должностные лица: это заведующий того отделения, где находится пациент, это медицинский директор и это генеральный директор. Здесь должна быть правильная логика. Если кто-то объективно недоволен оказанием медицинской помощи, или такими вещами, о которых я кстати первый раз слышу, о лентах там каких-то и пакетах для мусора, то какие проблемы? Приходят к заведующему отделения, к медицинскому директору, и даже к генеральному директору и спрашивают, что это такое? Откуда оно? Кто дал такое поручение? Кто эти листочки непонятные для меня написал? Тогда я отвечу. Если это происходит по неизвестно какой причине, я даже не знаю или оно соответствует действительности, эти листочки о которых вы говорите. Если жена больного, муж которой находился в отделении, считает, что каким-то образом были ограничены её права, она должна на имя генерального директора написать заявление и сказать, что в таком отделении происходят такие вещи. И я ей отвечу, или это правда и те люди, которые к этому причастны, таким то образом наказаны, или что это не подтвердилось, но для этого у меня должно быть обращение, это нормальная определенная законом процедура.
Виртуально, я могу предположить, что люди боятся, пока родственник находится в учреждении. А когда пациента выписали из больницы, что мешает обратиться гражданину с соответствующим заявлением, что такая ситуация сложилась. Я соответствующим образом, в соответствии с установленными законодательством, выдаю приказ и провожу служебную проверку. Если действительно, какие-то нарушения имели место, то люди должны быть наказаны. Если у меня нет этого обращения, каким образом я должен наказать виновных? Пусть обращаются ко мне, или письмом-обращением, или устный прием, или по электронной почте и выкладывают те факты, которые якобы имели место, а я тогда отвечу имели или не имели. Другого варианта нет. Ко мне официальных обращений по поводу того, что каким-то образом было нарушено действующее законодательство и какие-то листочки кто-то раздавал на сегодняшний день не было», - сказал Богдан Леськив.
Рекомендую всем почаще сбрасывать в соц. сети такие нарушения, даже если потом по ним будут назначаться проверки, которые 100% не найдут своего подтверждения, и поборы продолжатся и дальше. Но как вы видите из сказанного тем "дохтором", им очень не нравится публичное афиширование коррупционных схем. И чем чаще все это будет всплывать в публичную плоскость, тем все опаснее будет для такого мед. персонала, т.к. в какой-то момент внезапно может нагрянуть какой-то правоохранительный орган, со своей уже проверкой (условно, суть понятна).
А в целом, про это знают на самых верхах, и им это выгодно. Они просто перекладывают проблемы со своих плеч на другие, т.е. спускают указания вниз по рангу. Что то значит? Что никуда это не исчезнет. Но, если постоянно про это шуметь, они не смогут так сильно наглеть и придется умерить аппетиты, а где-то и временно приостанавливать поборы.
Хотя такие поборы везде, где гос. собственность: школы, мед. заведения, всякие паспортные столы и прочее. Никто на высшем уровне не заинтересован в искоренении этой проблемы. Хотя, достаточно было бы сделать 3 простые вещи:
1. В каждом кабинете врача, медсестры и т.п. должны быть установлены видео камеры, фиксирующие все происходящее внутри комнаты.
2. Внести уголовную ответственность сроком, скажем на 3 года без права отсрочки, взятия на поруки и т.п., за выявление таких правонарушений. Если выявится, что в момент правонарушения, мед. работник не попадает в камеру, камера вдруг не работала, или не было звука, или куда-то исчезла видео запись, то это автоматически признавалось как доказательство вины мед. работника. Тогда была бы мотивация у мед. работника не выходить из ракурса камеры, интересоваться ее работоспособностью и т.п.
3. Принимать в качестве доказательства аудио-видео записанные, добытые скрытым путем, и чтобы это не было потом подано как провокации, подкупы и т.п. В целом суть ясна, как юридически это правильно сделать - это уже забота соответствующих людей.
Итого, благодаря таким действиям, мы уже не увидим новости что врачи вымогают у пациентов, а увидим новости, что бастуют врачи, и требуют от государства обеспечивать их канцелярией и что там им еще нужно, а не сливать все в дорожный фонд, где дороги и пару месяцев не вытягивают и покрываются ямами.
ЗЫ: но ясен пень, что ни гос-во таким страдать не будет, ни мед. персонал не будет бунтовать, ни массово пациенты публиковать. Большая часть населения банальные терпилы - они побурчат и на этом все. Гос. чиновник это знает и его это устраивает. Проблемы очень быстро затихают, на их место в информ. пространстве легко приходят другие проблем, и так по кругу.
Включают идиота. Хоть бы не позорились. Всем известная практика отработанная не один десяток лет, что в областной, что в городских больницах.