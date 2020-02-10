Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах.
"По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились на рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Ее в дальнейшем было незаконно срублено и реализовано за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов"
, - информирует ГБР.
Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен.
Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.
Во время обыска территории одной из лесопереработок было выявлено 600 куб. м. древесины породы "сосна" без документов о ее законном происхождении.
Ущерб на миллионы гривен: ГБР проводит обыски в лесничествах Житомирской области. ФОТО