Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 10.02.2020    23:08:58
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 10 » 15:47:39

Ущерб на миллионы гривен: ГБР проводит обыски в лесничествах Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 15:47:39 1332 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Ущерб на миллионы гривен: ГБР проводит обыски в лесничествах Житомирской области. ФОТО

 Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах.

"По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились на рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Ее в дальнейшем было незаконно срублено и реализовано за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов", - информирует ГБР.

Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен.

Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Во время обыска территории одной из лесопереработок было выявлено 600 куб. м. древесины породы "сосна" без документов о ее законном происхождении.











Тэги: обыски, лесхоз, Житомирщина, ДБР
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:58, Сегодня
+3

Лесников крышуют оборотни в погонах. Пускай сливают свою крышу. Весь лес вырубили вот пускай и засаживают молодняком вырубки.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:36:38, Сегодня
+3

Уже идут обыски, а они продолжают отгружать лес за границу. Мрак.
Yur4ik61
3 Yurik (Yur4ik61)   • 20:28:01, Сегодня
+4

Кому то можно, кому то нельзя. Догадайтесь с одного раза. кто Новоград-Волынский район вырубал.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus