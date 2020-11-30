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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 30 » 09:51:18

На Житомирщине к Новому году вырастили 400 000 елок и сосен

Вчера, 10:11:18 1126 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине к Новому году вырастили 400 000 елок и сосен

 В Житомирской области на специально созданных плантациях вырастили почти 400 000 рождественских елок и сосен. Именно такое количество зеленых красавиц гослесхозы области готовы реализовать в этом году населению.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
 

«Прежде всего хочу успокоить всех, кто уже сейчас «предсказывает», что тысячи срубленных елок будут нереализованными и выброшенными на помойку - этого не произойдет. Ведь в гослесхозах будут заготовлять деревья только под покупателя. Никакой массовой вырубки не будет! Вся заготовка будет проводиться только на специальных плантациях и в ходе планового разряжения хвойных молодняков. Поэтому никакого вреда леса и окружающей среде причинено также не будет», - уверяет начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк.


В гослесхозах управления уже готовятся к открытию пункты реализации рождественских красавиц, однако приобрести ели можно уже сейчас, обратившись непосредственно в лесхоз или лесничество.

Цены на деревья, в зависимости от высоты, будут колебаться от 40 грн до 300 гривен.

«Средняя же цена останется на уровне прошлогодней - 73 грн», - отмечают лесники.
Тэги: елки, лесхоз, Житомирщина
Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:22:52, Вчера [Материал]
+2

Но многие не ощутят их запах...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:27:53, Вчера [Материал]
+3

если "вырастили на Житомирщине" то чего на заглавной фотке господин Петер Отто из Германии?

или какая разница.....
LeonXS
3 Сергій (LeonXS)   • 10:45:46, Вчера [Материал]
-1

На Житомирщине к Новому году вырастили 400 000 елок и сосен щоб забити на Новий рік 400 000 елок и сосен :-( Коли вже лісники почнуть рекламувати придбання штучних дерев..? :-(
Денька
4 Денис (Денька)   • 12:47:36, Вчера [Материал]
+1

а то что штучные из пластика так это намного лучше для окружающей среды?)
master_zr
5 master (master_zr)   • 17:19:54, Вчера [Материал]
+2

нелюди.
купіть 1ну штучно на все життя.

люди дивні створіння - спочатку рубають ялинки а потім жаліються що снігу в зимку вже немає )))))

людина це найдивовижніша істота....глибина її нелогічності просто нескінченна
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