На Житомирщине к Новому году вырастили 400 000 елок и сосен

В Житомирской области на специально созданных плантациях вырастили почти 400 000 рождественских елок и сосен. Именно такое количество зеленых красавиц гослесхозы области готовы реализовать в этом году населению.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
«Прежде всего хочу успокоить всех, кто уже сейчас «предсказывает», что тысячи срубленных елок будут нереализованными и выброшенными на помойку - этого не произойдет. Ведь в гослесхозах будут заготовлять деревья только под покупателя. Никакой массовой вырубки не будет! Вся заготовка будет проводиться только на специальных плантациях и в ходе планового разряжения хвойных молодняков. Поэтому никакого вреда леса и окружающей среде причинено также не будет», - уверяет начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк.
В гослесхозах управления уже готовятся к открытию пункты реализации рождественских красавиц, однако приобрести ели можно уже сейчас, обратившись непосредственно в лесхоз или лесничество.
Цены на деревья, в зависимости от высоты, будут колебаться от 40 грн до 300 гривен.
«Средняя же цена останется на уровне прошлогодней - 73 грн»
, - отмечают лесники.
или какая разница.....
купіть 1ну штучно на все життя.
люди дивні створіння - спочатку рубають ялинки а потім жаліються що снігу в зимку вже немає )))))
людина це найдивовижніша істота....глибина її нелогічності просто нескінченна