На Житомирщине к Новому году вырастили 400 000 елок и сосен

«Прежде всего хочу успокоить всех, кто уже сейчас «предсказывает», что тысячи срубленных елок будут нереализованными и выброшенными на помойку - этого не произойдет. Ведь в гослесхозах будут заготовлять деревья только под покупателя. Никакой массовой вырубки не будет! Вся заготовка будет проводиться только на специальных плантациях и в ходе планового разряжения хвойных молодняков. Поэтому никакого вреда леса и окружающей среде причинено также не будет», - уверяет начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк.