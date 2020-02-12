В Житомире парень ночью обокрал детсад: ему грозит до 6 лет тюрьмы

Полиция задержала молодого житомирянина, который ночью пробрался в детский сад и совершил кражу. Преступление произошло 2-го февраля, информирует ГУНП Житомирщины.
"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в помещении частично повреждены двери и в одной из групп, где идет ремонт, похищены электроинструменты"
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Частный предприниматель, который проводит работы, подтвердил, что были похищены несколько дрелей, отбойный молоток и угловая шлифовальная машинка.
В результате розыска преступника сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению кражи причастен 21-летний житель Житомира, который проживает недалеко от места происшествия. Парень признался в содеянном. Он рассказал, что похищенные инструменты сдал в ломбард, воспользовавшись документами знакомого. Полученные средства потратил на собственные нужды.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование. Задержанному может грозить наказание в виде заключения на срок от 3 до 6 лет.
За это точно посадят.