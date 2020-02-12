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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 12 » 15:00:33

В Житомире парень ночью обокрал детсад: ему грозит до 6 лет тюрьмы

Сегодня, 15:25:33 574 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире парень ночью обокрал детсад: ему грозит до 6 лет тюрьмы

 Полиция задержала молодого житомирянина, который ночью пробрался в детский сад и совершил кражу. Преступление произошло 2-го февраля, информирует ГУНП Житомирщины.

"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в помещении частично повреждены двери и в одной из групп, где идет ремонт, похищены электроинструменты", - говорится в сообщении.

Частный предприниматель, который проводит работы, подтвердил, что были похищены несколько дрелей, отбойный молоток и угловая шлифовальная машинка.

В результате розыска преступника сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению кражи причастен 21-летний житель Житомира, который проживает недалеко от места происшествия. Парень признался в содеянном. Он рассказал, что похищенные инструменты сдал в ломбард, воспользовавшись документами знакомого. Полученные средства потратил на собственные нужды.

Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование. Задержанному может грозить наказание в виде заключения на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: кража, Житомир, Детсад, полиция
Комментариев: 2
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 15:32:47, Сегодня
0

"похищены электроинструменты"

За это точно посадят.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:26:38, Сегодня
+1

тут надо по больше давать за "детсад" нашел что грабить...
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