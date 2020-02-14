Угон, погоня и побег: голубая «копейка» поставила на уши житомирскую полицию

В Бердичеве мужчина украл со двора чужое авто и наткнулся на полицейских. Пытаясь скрыться от правоохранителей он совершил ДТП, а впоследствии скрылся. События разворачивались утром 12 февраля. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Полицейские, которые патрулировали улицы г. Бердичева, заметили автомобиль ВАЗ-21011, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Водитель не остановился по требованию правоохранителей, а наоборот изменил направление движения и, увеличив скорость, поехал в сторону г. Житомир. Полицейские начали преследование", - информирует полиция.
На автодороге Бердичев-Житомир, неподалеку с. Рея, беглец не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, а потом выбрался из авто и скрылся с места происшествия. Через несколько часов его разыскали в Бердичеве и доставили в отдел полиции.
Полицейские выяснили, что транспортное средство принадлежит 20-летнему жителю Житомирского района, однако о ДТП и других обстоятельствах он узнал от самих правоохранителей.
"Задержанному 37-летнему жителю Олевщины, объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того установлено, что мужчину также разыскивали наши коллеги из Киевской области за совершение аналогичного правонарушения", - сообщил начальник Бердичевского отдела полиции Олег Мельничук.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование. Законодательством за такие действия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.