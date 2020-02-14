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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 14 » 14:42:07

Угон, погоня и побег: голубая «копейка» поставила на уши житомирскую полицию

Сегодня, 15:03:44 720 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Угон, погоня и побег: голубая «копейка» поставила на уши житомирскую полицию

 В Бердичеве мужчина украл со двора чужое авто и наткнулся на полицейских. Пытаясь скрыться от правоохранителей он совершил ДТП, а впоследствии скрылся. События разворачивались утром 12 февраля. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Полицейские, которые патрулировали улицы г. Бердичева, заметили автомобиль ВАЗ-21011, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Водитель не остановился по требованию правоохранителей, а наоборот изменил направление движения и, увеличив скорость, поехал в сторону г. Житомир. Полицейские начали преследование", - информирует полиция.


На автодороге Бердичев-Житомир, неподалеку с. Рея, беглец не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, а потом выбрался из авто и скрылся с места происшествия. Через несколько часов его разыскали в Бердичеве и доставили в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что транспортное средство принадлежит 20-летнему жителю Житомирского района, однако о ДТП и других обстоятельствах он узнал от самих правоохранителей.
 

"Задержанному 37-летнему жителю Олевщины, объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того установлено, что мужчину также разыскивали наши коллеги из Киевской области за совершение аналогичного правонарушения", - сообщил начальник Бердичевского отдела полиции Олег Мельничук.


Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование. Законодательством за такие действия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Тэги: полиция, угон
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:41:33, Сегодня
+1

11-я - это не "копейка".
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