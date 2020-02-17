«Чей Житомир?» Притула подколол Данилко в Нацотборе на Евровидение

Ведущий Сергей Притула попытался подколоть певца, одного из судей Андрея Данилко во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020.
Инцидент произошел во время прямой трансляции Нацотбора на телеканале СТБ.
По словам Притулы, из-за запрета на участие участникам, которые гастролировали в России, ему даже не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы. Поэтому он будет цепляться к Андрею Данилко, с которым они часто устраивают словесные перепалки.
"Андрей Михайлович...чей Житомир?"
, — спросил у певца Притула.
"Я, слава Богу, не конкурсант могу не отвечать.Тоже читал комментарии, что собрали не тех артистов. На мой взгляд, ребята очень хорошие, а конкурс необычный"
, — ответил Данилко.
"Надо искать хорошее в каждом конкурсанте. В шутках Притулы тоже нужно искать смешное? Нужно. Давайте нести позитив и радоваться"
, — подколол Притулу в ответ Данилко.
Напомним, 15 февраля состоялся второй Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение. За возможность участвовать в престижном конкурсе соревновалось восемь участников. По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT
и David Axelrod
. Согласно результатам первого Нацотбора с участниками второго полуфинала поборются KRUTЬ, Jerry Heil
и группа Go-A
.
А вообще вопрос "чей Крым" - это уже показатель полного отсутствия интеллекта у спрашивающего.
Про інтелект цікаво.
Тільки його повної відсутністі і щирої українофобії слід шукати в автора цього поста і йому подібних "русіше швайне".
И где ты здесь украинофобию увидел, придуок?
Тоді просв'ящайся:
"Украинофо́бия (от «Украина» + др.-греч. φόβος «страх, боязнь») — неприязнь, предвзятое, подозрительное, враждебное отношение по отношению к Украине, украинцам[".
А тепер ще запитай що таке "ділетант"?
Чи може сам знайдеш відповідь?
Ну а если ты не дилетант, хотя и смысл этого слова ты не понял, оно здесь не причем, то ответь на несколько очень простых вопросов:
Чей флаг поднят над зданием ВС Крыма?
Законы какой страны действуют на территории Крыма?
В бюджете какой страны предусмотрены доходы и расходы, связанные с Крымом?
Государственные органы какой страны обеспечивают жизнедеятельность крымчан?
Ну а теперь можешь задасть сам себе этот дебильный вопрос о принадлежности крыма.
Ого як русофашист відмивається!
Коли відповіси на конкретне питання "Чий Крим" конкретною відповіддю, я відповім на всі твої питання. Це щоб до протоколу...
Добре що погодився і не оспорюєш почесне звання "русіше швайн".
Ото ж німці інтелектуали, ще тоді розкусили і назвали цю бидлоту своїми іменами.
Будь здоров, придурок. Лечение тебе не поможет, ума оно тебе не добавит.
Я тобі задав конкретне питання, а ти зливаєшся?
Якщо нема аргументів тоді пшел вон барига кацапська.
— Я сказала, отвечай — да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно! — завопила фрекен Бок.
— Представь себе, трудно, — вмешался Карлсон. — Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай — да или нет?
У фрекен Бок перехватило дыхание, казалось, она вот-вот упадет без чувств. Она хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова.
Крав на роботі і глушив спирт, чим підірвав економічні устої держави що в кінці кінців привело до розвалу СССР і деградації особистості.
Тож ти можеш писати що хочеш бо розумовим інвалідам це притаманно. То чому боїшся відрито назвати крим українським?
То то у вати всі сприйняття на рівні дитини?
Зрозуміло тоді чому вони чокнуті по життю і неадекватні в спілкуванні.
Ясно і те що це недоросль совково приходська путіно утробна фейково залежна.
Кірдик кацапам у всьому Світі!.