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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Февраль » 17 » 08:51:40

«Чей Житомир?» Притула подколол Данилко в Нацотборе на Евровидение

Сегодня, 09:04:40 5530 19 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Чей Житомир?» Притула подколол Данилко в Нацотборе на Евровидение

 Ведущий Сергей Притула попытался подколоть певца, одного из судей Андрея Данилко во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020.

Инцидент произошел во время прямой трансляции Нацотбора на телеканале СТБ. 

По словам Притулы, из-за запрета на участие участникам, которые гастролировали в России, ему даже не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы. Поэтому он будет цепляться к Андрею Данилко, с которым они часто устраивают словесные перепалки.

"Андрей Михайлович...чей Житомир?", — спросил у певца Притула.

"Я, слава Богу, не конкурсант могу не отвечать.Тоже читал комментарии, что собрали не тех артистов. На мой взгляд, ребята очень хорошие, а конкурс необычный", — ответил Данилко.



"Надо искать хорошее в каждом конкурсанте. В шутках Притулы тоже нужно искать смешное? Нужно. Давайте нести позитив и радоваться", — подколол Притулу в ответ Данилко.

Напомним, 15 февраля состоялся второй Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение. За возможность участвовать в престижном конкурсе соревновалось восемь участников. По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Согласно результатам первого Нацотбора с участниками второго полуфинала поборются KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.
Тэги: Нацотбор, евровидение, Житомир, Притула
Комментариев: 19
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 09:17:03, Сегодня
-11

Притула вообще ? То спрашивает чей Крым то спрашивает чей Житомир? ПРИТУЛА!!! Это творческий конкурс политика и твои амбиции тернопольские тут не уместны!!! ПОЗОР ТЕБЕ ПРИТУЛА!!!
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 09:35:22, Сегодня
-10

мудак тернопольский
Jafar_bei
3 Allex (Jafar_bei)   • 09:36:57, Сегодня
+1

Смішніше було коли Данилко мацнув Тіну Кароль за сідницю і отримав від неї легенького стусана, а Притулі: "тобі так не можна" ))))
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:10:04, Сегодня
-15

Этот недоумок Притула в прошлом году угробил отбор на Евровидение, и кто его в этом к конкурсу подпустил...
А вообще вопрос "чей Крым" - это уже показатель полного отсутствия интеллекта у спрашивающего.
predi
5 predi (predi)   • 10:56:51, Сегодня
+5

"А вообще вопрос "чей Крым" - это уже показатель полного отсутствия интеллекта у спрашивающего."
Про інтелект цікаво.
Тільки його повної відсутністі і щирої українофобії слід шукати в автора цього поста і йому подібних "русіше швайне".
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:32:34, Сегодня
-5

Про интеллект, возможно, и интересно, но тебе не понять.
И где ты здесь украинофобию увидел, придуок?
predi
7 predi (predi)   • 11:37:06, Сегодня
+4

Ділетант?
Тоді просв'ящайся:
"Украинофо́бия (от «Украина» + др.-греч. φόβος «страх, боязнь») — неприязнь, предвзятое, подозрительное, враждебное отношение по отношению к Украине, украинцам[".
А тепер ще запитай що таке "ділетант"?
Чи може сам знайдеш відповідь?
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:46:40, Сегодня
-4

Твои фантазии насчет украинофобии ко мне никакого отношения не имеют. Тем более, что я тебя не спрашивал, что такое украинофобия, я сказал, что я к ней не имею отношения. И обсуждать с тобой твой бред идиота я не намерен.
Ну а если ты не дилетант, хотя и смысл этого слова ты не понял, оно здесь не причем, то ответь на несколько очень простых вопросов:
Чей флаг поднят над зданием ВС Крыма?
Законы какой страны действуют на территории Крыма?
В бюджете какой страны предусмотрены доходы и расходы, связанные с Крымом?
Государственные органы какой страны обеспечивают жизнедеятельность крымчан?
Ну а теперь можешь задасть сам себе этот дебильный вопрос о принадлежности крыма.
predi
9 predi (predi)   • 12:01:22, Сегодня
+1

"Твои фантазии насчет украинофобии ко мне никакого отношения не имеют. "
Ого як русофашист відмивається!
Коли відповіси на конкретне питання "Чий Крим" конкретною відповіддю, я відповім на всі твої питання. Це щоб до протоколу...
Добре що погодився і не оспорюєш почесне звання "русіше швайн".
Ото ж німці інтелектуали, ще тоді розкусили і назвали цю бидлоту своїми іменами.
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:07:18, Сегодня
-2

Ясно. Гавкать научился, думать - нет. Ну уже и вряд ли научишься. Ответить, как я понял, тебе нечего, причем на самые простые вопросы.
Будь здоров, придурок. Лечение тебе не поможет, ума оно тебе не добавит.
predi
11 predi (predi)   • 12:15:34, Сегодня
+1

То Чий Крим?
Я тобі задав конкретне питання, а ти зливаєшся?
Якщо нема аргументів тоді пшел вон барига кацапська.
Sams2
12 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:23:16, Сегодня
-2

l’esprit de l’escalier
Mykhailo
13 Михаил (Mykhailo)   • 13:25:02, Сегодня
-3

Ещё в Карлсоне детям объясняют, что мир не чёрно-белый, но не до всех доходит.

— Я сказала, отвечай — да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно! — завопила фрекен Бок.
— Представь себе, трудно, — вмешался Карлсон. — Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай — да или нет?
У фрекен Бок перехватило дыхание, казалось, она вот-вот упадет без чувств. Она хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова.
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:28:28, Сегодня
-3

Да не дойдет до него. Слишком примитивен.
predi
19 predi (predi)   • 15:24:28, Сегодня
0

Твоє відчуття реальності не може бути обективним бо мозок висушений краденим спиртом на це не здатен і там де він був залишилась пустеля як духовна так і моральна.
Крав на роботі і глушив спирт, чим підірвав економічні устої держави що в кінці кінців привело до розвалу СССР і деградації особистості.
Тож ти можеш писати що хочеш бо розумовим інвалідам це притаманно. То чому боїшся відрито назвати крим українським?
predi
18 predi (predi)   • 15:10:05, Сегодня
+1

ААА!
То то у вати всі сприйняття на рівні дитини?
Зрозуміло тоді чому вони чокнуті по життю і неадекватні в спілкуванні.
Ясно і те що це недоросль совково приходська путіно утробна фейково залежна.
Кірдик кацапам у всьому Світі!.
Ивасик
15 Телесик (Ивасик)   • 14:31:19, Сегодня
+2

Уровень дна - писать новости обо всем, где встретят слово Житомир. Хотя... это все на что способно ЖЖ, когда пишет новости само, а не копипастит чужие новости)
Provocateur
16 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:33:31, Сегодня
-1

Це все, що треба знати про чисельність і реальний вплив ватних коментаторів: http://petitions.zt-rada.gov.ua/list/view/1561
pushistik13
17 Пушистик (pushistik13)   • 15:01:42, Сегодня
-3

ватникам пох на петиции - они реалисты....
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