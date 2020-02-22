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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Февраль » 22 » 22:54:48

Gо_A представит Украину на Евровидении 2020: что о них известно

Вчера, 23:16:32 606 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Gо_A представит Украину на Евровидении 2020: что о них известно

Сегодня, в субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.
 

Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".

 

Группу основал музыкант Тарас Шевченко. Солистка коллектива Екатерина Павленко работает руководителем хора ветеранов, Тарас Шевченко ранее состоял в рэп-группе, Игорь Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. С начала создания состав группы менялся 14 раз. Первая песня "Коляда", представленная в соцсетях в декабре 2012 года прозвучала во время репортажа на одном из телевизионных каналов.


Назван представитель Украины на Евровидении 2020

 

Баллы жюри в финале Национального отбора распределились таким образом:

  • 6 - Go_A
  • 5 - KRUTЬ
  • 4 - KHAYAT
  • 3 - David Axelrod
  • 2 - TVORCHI
  • 1 - Jerry Heil

Назван представитель Украины на Евровидении 2020


Зрительское голосование:

  • Jerry Heil - 1
  • KRUTЬ - 4
  • Gо_A - 6
  • TVORCHI - 3
  • KHAYAT - 5
  • David Axelrod - 2

 

Назван представитель Украины на Евровидении 2020


В первом полуфинале главным триумфатором вечера стала KRUTЬ и получила 16 баллов от судей и зрителей. Вместе с ней в финал прошла Jerry Heil и группа Go-A, которые набрали поровну баллов. Певица Ассоль, которая прославилась в детстве с песней "Алые паруса" получила по одному баллу от судей и зрителей.

Во втором полуфинале по результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

В финале Национального отбора многие артисты изменили свои номера, за что получили похвалу от жюри. Но, позитивные комментарии достались не всем - TVORCHI раскритиковали из-за вокала, а Jerry Heil из-за номера.
 

Назван представитель Украины на Евровидении 2020

 

Назван представитель Украины на Евровидении 2020


Как сообщалось, международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
 

Gо_A

 

 

Назван представитель Украины на Евровидении 2020
Тэги: шоу бизнес, евровидение, Евровидение 2020, Gо_A
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