Gо_A представит Украину на Евровидении 2020: что о них известно

Сегодня, в субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.



Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.



Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".

Группу основал музыкант Тарас Шевченко. Солистка коллектива Екатерина Павленко работает руководителем хора ветеранов, Тарас Шевченко ранее состоял в рэп-группе, Игорь Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. С начала создания состав группы менялся 14 раз. Первая песня "Коляда", представленная в соцсетях в декабре 2012 года прозвучала во время репортажа на одном из телевизионных каналов.

Баллы жюри в финале Национального отбора распределились таким образом:

6 - Go_A

5 - KRUTЬ

4 - KHAYAT

3 - David Axelrod

2 - TVORCHI

1 - Jerry Heil



Зрительское голосование:

Jerry Heil - 1

KRUTЬ - 4

Gо_A - 6

TVORCHI - 3

KHAYAT - 5

David Axelrod - 2



В первом полуфинале главным триумфатором вечера стала KRUTЬ и получила 16 баллов от судей и зрителей. Вместе с ней в финал прошла Jerry Heil и группа Go-A, которые набрали поровну баллов. Певица Ассоль, которая прославилась в детстве с песней "Алые паруса" получила по одному баллу от судей и зрителей.



Во втором полуфинале по результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.



В финале Национального отбора многие артисты изменили свои номера, за что получили похвалу от жюри. Но, позитивные комментарии достались не всем - TVORCHI раскритиковали из-за вокала, а Jerry Heil из-за номера.





Как сообщалось, международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).



Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.

