В Житомирской области очередное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль на скорости влетел в дерево, все кто был в салоне авто погибли. ДТП произошло 22 февраля в селе Горопаи Любарского района, сообщает пресс-служба ГУНП Житомирщины.
По предварительной информации, 24-летний житель района, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109, не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом.
Водитель и 28-летний пассажир ВАЗа от полученных травм погибли на месте ДТП.
Еще одно смертельное ДТП произошло вечером 23 февраля на автодороге Топорище-Хорошев.
Известно, что 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь в направлении райцентра, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части дороги.
"В результате ДТП 52-летняя жительница района от полученных травм погибла на месте происшествия"
, - информируют в полиции.
Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств событий в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Слетел в кювет и врезался в дерево: в ДТП на Житомирщине погибли два человека. ФОТО