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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 24 » 11:06:24

Слетел в кювет и врезался в дерево: в ДТП на Житомирщине погибли два человека. ФОТО

Сегодня, 11:20:24 1662 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Слетел в кювет и врезался в дерево: в ДТП на Житомирщине погибли два человека. ФОТО

 В Житомирской области очередное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль на скорости влетел в дерево, все кто был в салоне авто погибли. ДТП произошло 22 февраля в селе Горопаи Любарского района, сообщает пресс-служба ГУНП Житомирщины.

По предварительной информации, 24-летний житель района, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109, не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом.

Водитель и 28-летний пассажир ВАЗа от полученных травм погибли на месте ДТП.





Еще одно смертельное ДТП произошло вечером 23 февраля на автодороге Топорище-Хорошев.

Известно, что 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь в направлении райцентра, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части дороги.

"В результате ДТП 52-летняя жительница района от полученных травм погибла на месте происшествия", - информируют в полиции.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств событий в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Тэги: дтп, Житомирская область
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