Начат ремонт автодороги от Житомира до Черняхова

Подрядчик начал работы по текущему среднему ремонту автодороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Речь идет об 15-километровом участке пути от Житомира до Черняхова.
Как стало известно «Журналу Житомира
», сейчас проводится фрезеровка старого дорожного покрытия.
Кроме того, одновременно подрядная организация работает над демонтажем бортового камня на остановках общественного транспорта, разборкой барьерного ограждения и вырезкой кустарников.
«Финансирование работ осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. Уважаемые водители, просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть взаимовежливыми»
, - сообщает пресс-служба САД в Житомирской области.
Напомним, в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП «Автомагистраль»
на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21. На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн - по 10,3 млн за каждый километр.