В Житомире мужчина проходя по улице получил ранение в голову из пневматического оружия. Инцидент произошел 27 февраля на Полевой. Позже стало известно, что в пострадавшего выстрелил 10 летний мальчик.
"В первой половине дня в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился 38-летний житель областного центра с повреждением в области виска. Врачи зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик, предварительно, от пневматического оружия. По словам потерпевшего, он находился неподалеку многоэтажного дома в микрорайоне Полевая, когда почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен"
, - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
Как выяснилось, в мужчину попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, стрельнув из окна.
Установлено, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.
Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, по которым оно хранилось в доступном для ребенка месте. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) УК.
Малолетний снайпер: в Житомире 10-летний мальчик выстрелил из винтовки в прохожего
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От бач як тебе штирить сьогодні наче навіженного.
То шукаєш тротуари без дороги, то тепер блюзніруєш по відношенню до дитити...
Дурник це не професія, а стан вати.