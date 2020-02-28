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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 28 » 13:16:17

Малолетний снайпер: в Житомире 10-летний мальчик выстрелил из винтовки в прохожего

Сегодня, 13:35:17 1320 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Малолетний снайпер: в Житомире 10-летний мальчик выстрелил из винтовки в прохожего

 В Житомире мужчина проходя по улице получил ранение в голову из пневматического оружия. Инцидент произошел 27 февраля на Полевой. Позже стало известно, что в пострадавшего выстрелил 10 летний мальчик.

"В первой половине дня в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился 38-летний житель областного центра с повреждением в области виска. Врачи зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик, предварительно, от пневматического оружия. По словам потерпевшего, он находился неподалеку многоэтажного дома в микрорайоне Полевая, когда почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

Как выяснилось, в мужчину попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, стрельнув из окна.

Установлено, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.

Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, по которым оно хранилось в доступном для ребенка месте. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) УК.
Тэги: ранение, ребенок, Житомир, стрельба
Комментариев: 10
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 13:47:26, Сегодня [Материал]
-3

Срочно нужно легализировать огнестрельное оружие, что бы у всех были равные права.
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 15:58:56, Сегодня [Материал]
0

Да, нам очень не хватает привычной американской забавы "Drive-by shooting".
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 13:48:51, Сегодня [Материал]
-2

"по ст.296 (хулиганство) УК." - за выстрел в голову человеку.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:10:01, Сегодня [Материал]
+1

Папу надо наказать. Не научил ребенка пользоваться оружием.
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 14:13:52, Сегодня [Материал]
-5

Это и была учебная стрельба. Потом папа даст охотничье ружье.
predi
5 predi (predi)   • 14:22:45, Сегодня [Материал]
0

Єхидний же ти суб'єкт, дурнику.
https://picua.org/images/2020/02/28/7ed50729a1bde3213720fb5d0ad1291e.png
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 15:35:36, Сегодня [Материал]
+1

Хвастаешься тем, что с тобой общаются только дураки?
predi
9 predi (predi)   • 16:11:11, Сегодня [Материал]
-1

Константація факту - це не хвастовство, а достовірність.
От бач як тебе штирить сьогодні наче навіженного.
То шукаєш тротуари без дороги, то тепер блюзніруєш по відношенню до дитити...
Дурник це не професія, а стан вати.
Dimm
10 Димм (Dimm)   • 16:15:25, Сегодня [Материал]
+1

Ох и умный же ты! Самый умный!
Олена2807
7 Олена (Олена2807)   • 15:46:15, Сегодня [Материал]
0

Все ж в 10 років дитина розуміє, що такого робити не можна. Тому - хлопчикові ,умовно , добре дати по дупі, а татусеві виписати штраф.
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