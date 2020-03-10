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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 10 » 16:51:13

Водоканал готовится к масштабному ремонту и отключению воды в Житомире

Вчера, 16:59:13 8229 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал готовится к масштабному ремонту и отключению воды в Житомире

 В Житомире продолжается подготовка к замене задвижек и отключению в городе водоснабжения. КП "Житомирводоканал" заранее начало подготовку к проведению ремонтных работ.

Сейчас бригады водоканала разобрали на улицах города камеры и колодцы, расчистили их от загрязнения. Подготовительные работы будут завершены сегодня.

"Просим водителей учитывать дорожные знаки, ограждающие конструкции вокруг места проведения работ и соблюдать правила дорожного движения ради собственной безопасности", - призывает предприятие.

Как сообщал "Журнал Житомира", 12 марта в Житомире полностью перекроют водоснабжение. Воды в кранах житомирян не будет из масштабных работ по замене запорной арматуры.
Тэги: водоканал, Ремонт, Житомир
Комментариев: 7
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:16:58, Вчера [Материал]
-2

Калгаряш, набери заздалегідь побільше питної води, тобі чимось треба буде пігулки запивати. ;)
co2
2 polluter (co2)   • 17:21:11, Вчера [Материал]
+5

Тебе хоть платят за все эти коменты или это от безделия?
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:18:08, Вчера [Материал]
+1

... А потім в адміна вривається терпець, він "убиває" чергового клона Калдиряна, той реєструється заново, і так у циклі. Хоч десь є стабільність.
co2
7 polluter (co2)   • 10:56:26, Сегодня [Материал]
0

можно было бы какую-то простенькую нейросеть обучить на его коментах и автоматом определять новых клонов с первого же сообщения :) они все-равно однотипные
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:51:16, Вчера [Материал]
0

На розі Домбровського та Небесної Сотні хтось вже не пройшов квест з дірками посеред дорогі і розніс нах ті всі заборчики і собі автівку...
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 23:13:04, Вчера [Материал]
0

Когда надо тщательно мыть руки спасаясь от вируса, отключают воду. Пдрсы с маленьким айкью.
Semen1952
6 Semen (Semen1952)   • 08:04:54, Сегодня [Материал]
0

Особенно радует предупреждение,что после ремонта будет несколько дней течь грязная вода.( но по счетчику заплатите все равно).
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