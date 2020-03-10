Водоканал готовится к масштабному ремонту и отключению воды в Житомире

В Житомире продолжается подготовка к замене задвижек и отключению в городе водоснабжения. КП "Житомирводоканал" заранее начало подготовку к проведению ремонтных работ.
Сейчас бригады водоканала разобрали на улицах города камеры и колодцы, расчистили их от загрязнения. Подготовительные работы будут завершены сегодня.
"Просим водителей учитывать дорожные знаки, ограждающие конструкции вокруг места проведения работ и соблюдать правила дорожного движения ради собственной безопасности"
, - призывает предприятие.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 12 марта в Житомире полностью перекроют водоснабжение
. Воды в кранах житомирян не будет из масштабных работ по замене запорной арматуры.