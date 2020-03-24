На северной окраине Житомира снова горит полигон твердых бытовых отходов. Об очередном возгорании 24 марта сообщила в Facebook житомирянка Алена Добрынская.
"На этот раз эпицентр огня в другом месте, а именно на западной стороне свалки, дым и вонь распространяется в направлении Богунии. Вызов в ГСЧС зарегистрирован в 6:50, при этом из разговора с оператором ГСЧС можно сделать вывод, что наш звонок в Службу Спасения был сегодня первый, то есть, скорее всего работники свалки в Службу Спасения не обращались", - говорится в сообщении.
Также житомирянка акцентирует на том, что возгорание, как и в предыдущие случаи, произошло ночью.
Ранее "Журнал Житомира
" информировал, что возгорание на свалке произошло ночью 16 марта. Тогда пожарные оперативно потушили очаг
. 18 марта на полигоне ТБО снова произошел пожар
.
В Житомире снова горит свалка: в небо поднялся столб едкого дыма. ФОТО