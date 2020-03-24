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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 24 » 10:22:46

В Житомире снова горит свалка: в небо поднялся столб едкого дыма. ФОТО

Сегодня, 10:47:46 867 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире снова горит свалка: в небо поднялся столб едкого дыма. ФОТО

 На северной окраине Житомира снова горит полигон твердых бытовых отходов. Об очередном возгорании 24 марта сообщила в Facebook житомирянка Алена Добрынская.
 

"На этот раз эпицентр огня в другом месте, а именно на западной стороне свалки, дым и вонь распространяется в направлении Богунии. Вызов в ГСЧС зарегистрирован в 6:50, при этом из разговора с оператором ГСЧС можно сделать вывод, что наш звонок в Службу Спасения был сегодня первый, то есть, скорее всего работники свалки в Службу Спасения не обращались", - говорится в сообщении.


Также житомирянка акцентирует на том, что возгорание, как и в предыдущие случаи, произошло ночью.

Ранее "Журнал Житомира" информировал, что возгорание на свалке произошло ночью 16 марта. Тогда пожарные оперативно потушили очаг. 18 марта на полигоне ТБО снова произошел пожар.









Тэги: пожар, мусор, Житомир, свалка
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 16:00:21, Сегодня [Материал]
0

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