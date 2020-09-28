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В Житомире произошел масштабный пожар на свалке. ФОТО

Сегодня, 09:24:08 535 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире произошел масштабный пожар на свалке. ФОТО

 В Житомире на полигоне твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар – огонь охватил около 400 квадратных метров. Как сообщили «Журналу Житомира» в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, пожар произошел поздно вечером, 25 сентября.

Ликвидации огня усложняла сухая и ветренная погода. При этом техника не могла подъехать непосредственно к центру очага.

Специалисты ГСЧС постоянно заливали тление, однако процессы горения происходили внутри свалки на глубине четырех метров. Ближе к утру, 26 сентября, пожарным удалось локализовать и не допустить дальнейшего увеличения площади возгорания. 

По состоянию на 28 сентября пожар ликвидирован. Причина и все обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются специалистами.



Тэги: мусор, пожар, свалка, Житомир
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