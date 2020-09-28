В Житомире произошел масштабный пожар на свалке. ФОТО

В Житомире на полигоне твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар – огонь охватил около 400 квадратных метров. Как сообщили «Журналу Житомира
» в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, пожар произошел поздно вечером, 25 сентября.
Ликвидации огня усложняла сухая и ветренная погода. При этом техника не могла подъехать непосредственно к центру очага.
Специалисты ГСЧС постоянно заливали тление, однако процессы горения происходили внутри свалки на глубине четырех метров. Ближе к утру, 26 сентября, пожарным удалось локализовать и не допустить дальнейшего увеличения площади возгорания.
По состоянию на 28 сентября пожар ликвидирован. Причина и все обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются специалистами.