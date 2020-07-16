В Житомире снова горела городская свалка: подозревают поджог. ФОТО

В Житомире на полигоне твердых бытовых отходов на окраине микрорайона Крошня в очередной раз загорелся мусор. Предварительной причиной возгорания называют поджог.
Пожар утром было видно из житомирских многоэтажек и пригородного села Солнечное, передает Житомир инфо
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Спасатели выезжали на место возгорания, чтобы оценить масштабы пожара, и, при необходимости, оказать помощь коммунальщикам в тушении.
Начальник коммунального предприятия КАТП-0628, на балансе которого находится свалка, рассказал, что вероятной причиной возгорания является поджог.
«В четвёртом часу утра сегодня заметили это возгорание. Очевидно, что это поджог: лежат три ската и баул с какими-то вещами, и оно все подожжено. На место вызвали соответствующие службы, пусть фиксируют обстоятельства возгорания. Пожар тушим своими силами. Сейчас там задействовано шесть человек, работают две помпы», - сообщил начальник КАТП-0628 Сергей Колесник.
Начальник КАТП также добавил, что личности злоумышленников пока не установлены.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в апреле 2020 года полигон твердых бытовых отходов четыре раза тушили спасатели. Тогда также среди версий возникновения пожаров был умышленный поджог
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Фото: Житомир інфо
Фото Оксаны Король