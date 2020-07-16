В Житомире снова горела городская свалка: подозревают поджог. ФОТО

«В четвёртом часу утра сегодня заметили это возгорание. Очевидно, что это поджог: лежат три ската и баул с какими-то вещами, и оно все подожжено. На место вызвали соответствующие службы, пусть фиксируют обстоятельства возгорания. Пожар тушим своими силами. Сейчас там задействовано шесть человек, работают две помпы», - сообщил начальник КАТП-0628 Сергей Колесник.