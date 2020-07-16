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В Житомире снова горела городская свалка: подозревают поджог. ФОТО

Сегодня, 13:30:06 321 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире снова горела городская свалка: подозревают поджог. ФОТО

 В Житомире на полигоне твердых бытовых отходов на окраине микрорайона Крошня в очередной раз загорелся мусор. Предварительной причиной возгорания называют поджог.

Пожар утром было видно из житомирских многоэтажек и пригородного села Солнечное, передает Житомир инфо.

Спасатели выезжали на место возгорания, чтобы оценить масштабы пожара, и, при необходимости, оказать помощь коммунальщикам в тушении.

Начальник коммунального предприятия КАТП-0628, на балансе которого находится свалка, рассказал, что вероятной причиной возгорания является поджог.
 

«В четвёртом часу утра сегодня заметили это возгорание. Очевидно, что это поджог: лежат три ската и баул с какими-то вещами, и оно все подожжено. На место вызвали соответствующие службы, пусть фиксируют обстоятельства возгорания. Пожар тушим своими силами. Сейчас там задействовано шесть человек, работают две помпы», - сообщил начальник КАТП-0628 Сергей Колесник.


Начальник КАТП также добавил, что личности злоумышленников пока не установлены.

Как сообщал «Журнал Житомира», в апреле 2020 года полигон твердых бытовых отходов четыре раза тушили спасатели. Тогда также среди версий возникновения пожаров был умышленный поджог.



Фото: Житомир інфо


Фото Оксаны Король
Тэги: Житомир, пожар, мусор, свалка
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