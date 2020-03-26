Воровали вещи из автомобилей: в Житомире задержали банду преступников

25 марта на одной из улиц Житомира правоохранители провели задержание троих житомирян, подозреваемых в ряде имущественных преступлений. По информации полиции, мужчины разбивали окна в припаркованных машинах и обворовывали их.
"Задержанные житомиряне, в возрасте от 34 до 39 лет, уже ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Установлено, что они похищали вещи из автомобилей, обычно повреждая стекло транспортных средств"
, - сообщает полиция Житомирской области.
У задержанных изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых одежда и средства связи, вероятно похищенные у житомирян.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование по ст. 185 (кража) УК Украины. Всем задержанным может грозить до 5 лет лишения свободы.