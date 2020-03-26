Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 26.03.2020    16:16:07
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 26 » 12:58:06

Воровали вещи из автомобилей: в Житомире задержали банду преступников

Сегодня, 12:58:57 723 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Воровали вещи из автомобилей: в Житомире задержали банду преступников

 25 марта на одной из улиц Житомира правоохранители провели задержание троих житомирян, подозреваемых в ряде имущественных преступлений. По информации полиции, мужчины разбивали окна в припаркованных машинах и обворовывали их.

"Задержанные житомиряне, в возрасте от 34 до 39 лет, уже ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Установлено, что они похищали вещи из автомобилей, обычно повреждая стекло транспортных средств", - сообщает полиция Житомирской области.

У задержанных изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых одежда и средства связи, вероятно похищенные у житомирян.

Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование по ст. 185 (кража) УК Украины. Всем задержанным может грозить до 5 лет лишения свободы.
Тэги: полиция, Житомир, задержание, кража
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus