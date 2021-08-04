В Житомире по горячим следам задержали домушников, которые обокрали квартиру Крошне. ВИДЕО

В Житомире оперативники уголовного розыска полиции задержали домушников после совершения ими кражи из квартиры на Крошне. Из автомобиля одного из подозреваемых следователи изъяли похищенные вещи и отмычки. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
"Мы получили оперативную информацию о появлении подозрительных лиц в районе многоквартирных домов по ул. Крошенской. Сразу выехали в микрорайон и начали проверку. Благодаря записям установленных там видеокамер действительно увидели двух мужчин, которые подозрительно переходили от одного подъезда к другому", - рассказывает начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.
Один из мужчин был знаком оперативникам.
"Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и даже судом на время расследования его нынешних уголовных деяний была установлена мера пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внести залог. Чем 33-летний мужчина и воспользовался и продолжил свою противоправную деятельность", - сообщили в полиции.
Пока оперативники работали с видеозаписями, полиция получила сообщение о краже: на Крошне "обнесли" квартиру 38-летней житомирянки. Женщина лишь на час-полтора вышла из квартиры на прогулку с ребенком, а когда вернулась, застала открытые входные двери и исчезновение денег и золотых украшений.
Правоохранители начали розыск возможных подозреваемых. Уже через несколько часов мужчины были задержаны.
"У одного из них, 33-летнего горожанина, мы изъяли вещи, принадлежащие потерпевшей, а затем во время обыска авто также нашли и ювелирные изделия и набор специфического инструмента для открытия замков", - продолжил начальник Житомирского РУП.
Мужчина задержан, досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 185 (кража) УК. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Проверяют вероятность его причастности к другим квартирным кражам в городе. Устанавливается роль и функции другого участника происшествия", - добавили в полиции.