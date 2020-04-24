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Обворовывал машины и квартиры: в Житомире полиция задержала серийного преступника

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Обворовывал машины и квартиры: в Житомире полиция задержала серийного преступника

 Правоохранители задержали преступника, который обворовывал автомобили и дома житомирян. Сейчас известно о десяти совершенных им кражах. Об этом "Журналу Житомира" сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
 

"В конце февраля 2020 года в полицию поступило сообщение о краже из квартиры 60-летней житомирянки. Полицейские выяснили, что злоумышленник попал внутрь, отжав металлопластиковое окно. Из помещения были похищены деньги и ювелирные изделия. 21 марта в Житомирский отдел полиции поступили сообщения от трех жителей областного центра о повреждении их автомобилей и похищения имущества. Во всех случаях транспортные средства находились на улицах в ночное время. Злоумышленник повредил боковое стекло в задней двери и похитил из салонов ценные вещи: туристическое оборудование, автомобильные аптечки, музыкальные колонки и магнитолы, а также документы", - говорят в полиции.


Еще одну, похожую по способу совершения, кражу из автомобиля зафиксировали в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Во всех случаях следователи начали соответствующие уголовные производства, а житомирские оперативники начали розыск преступника. В результате полицейские получили доказательства причастности ко всем указанным злодеяний 23-летнего жителя Бердичева. Его разыскали, он признал свою вину.

Известно, что парень уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: ранее он был осужден за имущественные преступления. Кроме того, бердичевская полиция уличила его в еще двух кражах из транспортных средств, мошенничестве и попытке квартирной кражи.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение имущества потерпевших, которое подозреваемый успел распродать и растратить. Парню грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Тэги: задержание, Житомир, полиция, кража
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