Основатель банка «Аваль» Федор Шпиг погиб в ДТП под Житомиром

Основатель банка "Аваль" Федор Шпиг 31 марта погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области. По предварительным данным, водитель "Мерседеса", в котором ехал бизнесмен, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и загорелась.
ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
Шпиг и его водитель погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новограда-Волынского. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Федор Шпиг - банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" и "Яготинське"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5 созывов. Федор Шпиг был заслуженным экономистом Украины. Награжден орденом "За заслуги" 3, 2 и 1 степени.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 29 марта 2020 года на площади Смолянской в Житомире водитель мотоцикла Yamaha, 28-летний житомирянин въехал в бетонный столб. От полученных травм мужчина скончался в больнице.