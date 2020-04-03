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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 3 » 11:31:05

С награбленным далеко не уехали: в Житомире задержали банду домушников. ФОТО

Сегодня, 11:58:05 786 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С награбленным далеко не уехали: в Житомире задержали банду домушников. ФОТО

 В Житомире задержали банду "домушников", которые обокрали дачный дом в Коростышевском районе. Правоохранители подозревают задержанных к другим кражам из чужих домов, информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

"2 апреля из дачного дома 49-летней киевлянки в с. Козиевка Коростышевского района Житомирщины были похищены стоимостные электроинструменты. В дом воры попали, отжав металлопластиковое окно и воспользовавшись отсутствием хозяев", - информирует полиция.

Воров полицейские задержали вскоре в Житомире.
 

"Движение автомобиля, которым передвигались подозреваемые лица, отслеживали оперативники Коростышевского отдела полиции. В областном центре по ориентировке его остановили патрульные. В салоне находились трое мужчин, а при осмотре транспортного средства были обнаружены похищенные из дома вещи", - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.


Двое задержанных - жители Житомира, еще один - житель Коростышева. Все мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Согласно действующему законодательству подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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ФОТО: ГУНП
Тэги: домушники, полиция, кража, Житомир
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 12:42:29, Сегодня [Материал]
+2

Як ставлять вікна - рідко хто питає про клас захисту і протизламну фурнітуру, тому пластикові вікна зазвичай це як відкриті двері.
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