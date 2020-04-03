В Житомире задержали банду "домушников", которые обокрали дачный дом в Коростышевском районе. Правоохранители подозревают задержанных к другим кражам из чужих домов, информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
"2 апреля из дачного дома 49-летней киевлянки в с. Козиевка Коростышевского района Житомирщины были похищены стоимостные электроинструменты. В дом воры попали, отжав металлопластиковое окно и воспользовавшись отсутствием хозяев"
, - информирует полиция.
Воров полицейские задержали вскоре в Житомире.
"Движение автомобиля, которым передвигались подозреваемые лица, отслеживали оперативники Коростышевского отдела полиции. В областном центре по ориентировке его остановили патрульные. В салоне находились трое мужчин, а при осмотре транспортного средства были обнаружены похищенные из дома вещи", - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.
Двое задержанных - жители Житомира, еще один - житель Коростышева. Все мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Согласно действующему законодательству подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
ФОТО: ГУНП
С награбленным далеко не уехали: в Житомире задержали банду домушников. ФОТО