Пойманы «домушники», которые обворовывали квартиры в разных районах Житомира. ВИДЕО

"Личности обоих нам удалось установить, собрав следовую информацию на месте происшествия, а также проанализировав записи камер видеонаблюдения, расположенных в микрорайоне, - рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский. - Один из мужчин житомирянин, 1988 года рождения, другой - 24-летний житель Коростышева".

"В квартире жителя Житомира мы обнаружили ювелирные изделия, похищенные накануне, то есть вчера, из дома жительницы областного центра. Ее дом находится по ул. Космонавтов. Также у нас есть основания утверждать о причастности именно этой группы и к краже 13 апреля с другой квартиры в этом же микрорайоне", - добавил Сергей Синявский.