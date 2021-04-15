Пойманы «домушники», которые обворовывали квартиры в разных районах Житомира. ВИДЕО

Следователи Житомирского районного управления полиции задержали двух мужчин, которые обворовывали квартиры в Житомире. Известно, что злоумышленники обчистили квартиры на Богунии и Полевой. Проверяется их причастность к другим кражам.
Одна из краж произошла неделю назад на проспекте Мира. Житомирянка, вернувшись домой, застала двух незнакомцев, которые рыскали по квартире. Увидев ее, мужчины бросились бежать. Полиции удалось оперативно установить личности воров.
"Личности обоих нам удалось установить, собрав следовую информацию на месте происшествия, а также проанализировав записи камер видеонаблюдения, расположенных в микрорайоне, - рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский. - Один из мужчин житомирянин, 1988 года рождения, другой - 24-летний житель Коростышева".
15 апреля по месту жительства и временного пребывания обоих полицейские провели санкционированные обыски. В результате изъяты доказательства причастности мужчин и к другим правонарушениям.
"В квартире жителя Житомира мы обнаружили ювелирные изделия, похищенные накануне, то есть вчера, из дома жительницы областного центра. Ее дом находится по ул. Космонавтов. Также у нас есть основания утверждать о причастности именно этой группы и к краже 13 апреля с другой квартиры в этом же микрорайоне", - добавил Сергей Синявский.
32-летнему мужчине и его сообщнику объявлено о подозрении в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде заключения на срок от 4 до 8 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.