Вечером 3 апреля на улице Победы в Житомире полицейские остановили автомобиль, из которого неизвестные стреляли по прохожим. Во время инцидента никто не пострадал.
В автомобиле находились двое мужчин, у них обнаружили травматический пистолет и нарезное оружие, сообщает сайт Житомир инфо
.
«Был остановлен автомобиль под управлением жителя областного центра 1986 года рождения, в автомобиле был пассажир 1977 года рождения. Обнаружено оружие: травматический пистолет и нарезное оружие. Начато уголовное производство по статье 263, незаконное обращение с оружием. Во время инцидента никто не пострадал. Оружие изъято, проводится ряд экспертиз и продолжается установка всех обстоятельств»
, - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
В полиции отметили, что санкция статьи не предусматривает содержание под стражей, поэтому мужчин отпустили домой.
ФОТО: Житомир инфо
В Житомире из автомобиля открыли стрельбу по прохожим: стрелков оперативно задержали. ФОТО
"санкция статьи не предусматривает содержание под стражей, поэтому мужчин отпустили домой" - а чего ещё ждать от нашей бесполезной полиции? Сейчас выяснится, что это "активисты", ещё и лапки им пожмут...
Причому випадки бувають феєричні
https://zbroya.info/uk/blog/8559_nelegalnii-samozakhist-chomu-ukrayintsi-namagaiutsia-samostiino-borotis-zi-zlochintsiami/
или активисты или волонтёры....
Цікаво, чи ризикнули б герої публікації так повояжирувати по місту, у разі наявності у громадян права володіти вонепальною короткоствольною зброєю , як до прикладу в тій же Молдові.
https://zbroya.info/ru/blog/13732_oruzhie-v-moldove-vzgliad-iznutri/
Але у нас це поки "не на часі".
http://www.vpc.org/studies/driveby.pdf
During the six-month period covered in this report, 549 drive-by shooting
incidents were reported in the news media as identified by Google, claiming 156 lives
and injuring 465 individuals.
Навіщо брати так далеко, давайте візьмемо близьку нам як географічно, так і ментально Молдову: з моменту прийняття закону про зброю та її легалізації кількість злочинів зі зброєю там зменшилась
http://firtka.if.ua/blog/view/tisa-v-moldovi-bilse-zbroi-mense-zlocinnosti42743
а потом открываеш статистику и наблюдаеш весёлый факт, что Колумбия более безопасная страна, чем омриянэ США...
https://dataunodc.un.org/crime/serious_assault
Но как с короткостволом в передовых странах? Германии, Франции?
Ну а на рахунок, як воно у "великих білих людей", то ось
Німеччина
https://zbroya.info/uk/blog/124_u-nimechchini-vpershe-sklali-reiestr-vlasnikiv-legalnoyi-vognepalnoyi-zbroyi/
Естонія
https://zbroya.info/uk/mobile/blog/10758_iak-otrimati-dozvil-na-pistolet-v-estoniyi/
Появление оружия у части населения (бывшие АТОшники) как по мне, не показало ничего хорошего, то там то тут кидают гранаты и т.п.
Правильно, в тому і проблема, що у нас є привілейовані класи, а є ті кому зась, що і спрчиняє наявний стан речей.