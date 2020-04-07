Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 7 » 08:37:45

В Житомире из автомобиля открыли стрельбу по прохожим: стрелков оперативно задержали. ФОТО

Сегодня, 09:08:45 1800 16 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из автомобиля открыли стрельбу по прохожим: стрелков оперативно задержали. ФОТО

 Вечером 3 апреля на улице Победы в Житомире полицейские остановили автомобиль, из которого неизвестные стреляли по прохожим. Во время инцидента никто не пострадал.

В автомобиле находились двое мужчин, у них обнаружили травматический пистолет и нарезное оружие, сообщает сайт Житомир инфо.

«Был остановлен автомобиль под управлением жителя областного центра 1986 года рождения, в автомобиле был пассажир 1977 года рождения. Обнаружено оружие: травматический пистолет и нарезное оружие. Начато уголовное производство по статье 263, незаконное обращение с оружием. Во время инцидента никто не пострадал. Оружие изъято, проводится ряд экспертиз и продолжается установка всех обстоятельств», - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В полиции отметили, что санкция статьи не предусматривает содержание под стражей, поэтому мужчин отпустили домой.











ФОТО: Житомир инфо
Тэги: стрельба, полиция, Житомир
Комментариев: 16
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 09:27:34, Сегодня [Материал]
+13

"Начато уголовное производство по статье 263, незаконное обращение с оружием." - вы с ума сошли? Стрельба по прохожим, это покушение на убийство!
"санкция статьи не предусматривает содержание под стражей, поэтому мужчин отпустили домой" - а чего ещё ждать от нашей бесполезной полиции? Сейчас выяснится, что это "активисты", ещё и лапки им пожмут...
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 09:55:54, Сегодня [Материал]
+5

это жесть, у нас хоть кого-то не отпускают?
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 10:08:50, Сегодня [Материал]
0

Як і в будь-якому станово-феодальному суспільстві, якщо це рядовий посполитий і за нього нема кому заступитись, то запросто.
Причому випадки бувають феєричні
https://zbroya.info/uk/blog/8559_nelegalnii-samozakhist-chomu-ukrayintsi-namagaiutsia-samostiino-borotis-zi-zlochintsiami/
pushistik13
14 Пушистик (pushistik13)   • 13:21:47, Сегодня [Материал]
0

а кто ещё будет ездить на отжатой машине с донецкими номерами?
или активисты или волонтёры....
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 10:02:12, Сегодня [Материал]
+2

Тим часом в країні діє "мараторій" на зброю для самозахисту себе рядовими громадянами.
Цікаво, чи ризикнули б герої публікації так повояжирувати по місту, у разі наявності у громадян права володіти вонепальною короткоствольною зброєю , як до прикладу в тій же Молдові.
https://zbroya.info/ru/blog/13732_oruzhie-v-moldove-vzgliad-iznutri/

Але у нас це поки "не на часі".
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 10:09:15, Сегодня [Материал]
0

В США во многих штатах владеют не то что короткостволом, а даже автоматами. Смотрим статистику происшествий "Drive-by shooting" (именно то, что делали эти гасконцы, стрельба из окон автомобиля).
http://www.vpc.org/studies/driveby.pdf
During the six-month period covered in this report, 549 drive-by shooting
incidents were reported in the news media as identified by Google, claiming 156 lives
and injuring 465 individuals.
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 11:13:36, Сегодня [Материал]
0

США дуже різнорідна країна, там своє законодавство в конкретному штаті, у тому числі законодавство про зброю. Так що тут питання, по яких штатах складалася ця статистика.
Навіщо брати так далеко, давайте візьмемо близьку нам як географічно, так і ментально Молдову: з моменту прийняття закону про зброю та її легалізації кількість злочинів зі зброєю там зменшилась
http://firtka.if.ua/blog/view/tisa-v-moldovi-bilse-zbroi-mense-zlocinnosti42743
pushistik13
15 Пушистик (pushistik13)   • 13:35:47, Сегодня [Материал]
0

ага
а потом открываеш статистику и наблюдаеш весёлый факт, что Колумбия более безопасная страна, чем омриянэ США...

https://dataunodc.un.org/crime/serious_assault
німанд
7 Niemand (німанд)   • 10:54:18, Сегодня [Материал]
+3

viewer, ви мабуть в дитинстві не награлися або бойовиків надивились і думаєте що якщо у вас буде зброя то будете супергероєм.
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 11:17:42, Сегодня [Материал]
0

В Молдові закон про легілзації зброї, у тому числі корткоствольну, прийняли вже років з 20 тому: молдавани поголовно супергерої, чи українці в масі своїй тупіше молдован?
Mykhailo
10 Михаил (Mykhailo)   • 11:32:10, Сегодня [Материал]
0

Ну, в общем Молдова это конечно заоблачный ориентир для Незалежной.
Но как с короткостволом в передовых странах? Германии, Франции?
viewer
12 Name Surname (viewer)   • 11:51:18, Сегодня [Материал]
0

Я перепрошую, а наявна в Україні ситуація має хоч щось спільне з такими країнами, як Німеччина чи Франція? Чи все ж таки у нас тут більше спільного з ситуацією в Молдові: тліючий збройний конфлікт (Придністров'я), упадок економіки тощо. Думаю це питання риторичне.
Ну а на рахунок, як воно у "великих білих людей", то ось
Німеччина
https://zbroya.info/uk/blog/124_u-nimechchini-vpershe-sklali-reiestr-vlasnikiv-legalnoyi-vognepalnoyi-zbroyi/
Естонія
https://zbroya.info/uk/mobile/blog/10758_iak-otrimati-dozvil-na-pistolet-v-estoniyi/
Mykhailo
13 Михаил (Mykhailo)   • 13:20:24, Сегодня [Материал]
0

Ну у нас ситуация больше похожа на Сомали, чем на Эстонию, значит ли это что нужно государству зарабатывать на пиратстве?
Появление оружия у части населения (бывшие АТОшники) как по мне, не показало ничего хорошего, то там то тут кидают гранаты и т.п.
viewer
16 Name Surname (viewer)   • 14:23:26, Сегодня [Материал]
0

"... оружия у части населения"
Правильно, в тому і проблема, що у нас є привілейовані класи, а є ті кому зась, що і спрчиняє наявний стан речей.
andrey911
6 andrey (andrey911)   • 10:43:25, Сегодня [Материал]
+10

Ну, да, это же не человек без маски в парке.
Mykhailo
11 Михаил (Mykhailo)   • 11:33:54, Сегодня [Материал]
+2

Почему, ну почему посещение лесопарка - это "опасно" и запрещено, а посещение олигарховского супермаркета, где кассир хватается за свою маску, за деньги и за товар - это "ок"?
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