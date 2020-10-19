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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 19 » 11:10:09

Возле АЗС на проспекте Независимости в Житомире произошла перестрелка, патрульные задержали мужчину с пистолетом

Сегодня, 11:22:09 802 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле АЗС на проспекте Независимости в Житомире произошла перестрелка, патрульные задержали мужчину с пистолетом

Днем 17 октября на проспекте Независимости в Житомире произошла стрельба. Патрульные задержали мужчину, который, вероятно, причастен к правонарушению. Об этом 19 октября на своей Facebook-странице сообщила пресс служба патрульной полиции Житомирской области.

«17 октября, около 12 часов, на спецлинию «102» поступило сообщение, что на проспекте Независимости произошла стрельба. Когда патрульные прибыли на место вызова, то увидели в окне одного из зданий следы от пуль, а также обнаружили 4 гильзы. Мужчина, подпадал под описание заявителя и мог быть причастным к стрельбе, патрульные полицейские заметили неподалеку от места происшествия», - говорится в сообщении.

В результате проведенной поверхностной проверки патрульные полицейские обнаружили у гражданина предмет, похожий на пистолет. Патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следователей.

В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что стрельба произошла возле одной из АЗС, расположенной на проспекте Независимости.

Причины конфликта выясняются.






 

Тэги: Житомир, стрельба, полиция
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