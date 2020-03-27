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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 27 » 12:25:48

В Житомире мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским, которые приехали его задержать. ФОТО

Сегодня, 13:07:48 729 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским, которые приехали его задержать. ФОТО

 В Житомире во время задержания мужчины, который скрывался от наказания за совершенные ранее преступления, тот выстрелил в полицейских из автоматического оружия. События разворачивались вечером 26 марта в одном из домов по улице Небесной Сотни.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, мужчина находился в розыске с ноября 2019 года.
 

"Мужчина был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он скрывался от соответствующих органов и уклонялся от определенного судом наказания, а затем с ноября 2019 года официально был объявлен в розыск. У нас была информация о его пребывании в квартире по улице Небесной Сотни. Поэтому оперативники выехали для ее проверки и задержания мужчины", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


Во время задержания полицейским понадобилась срочная помощь коллег. Мужчина начал оказывать сопротивление правоохранителям и выстрелил в их сторону из автоматического оружия, но попал в стену. Для защиты присутствующих в квартире полицейский ТОР применила оружие. В результате выстрелов никто не пострадал. На место немедленно прибыли сотрудники Управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.
 

"Прежде всего, оценив ситуацию, было принято решение провести переговоры с мужчиной. В результате удалось его обезоружить, а затем и задержать", - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.


В ходе неотложных следственных действий в квартире, где проживала семья задержанного, полицейские изъяли автоматическое оружие югославского производства с глушителем калибра 7,62 мм и магазин с 26 патронами. Кроме того, в ходе обыска обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом и сверток с растительной массой. Все направлено на экспертное исследование.

По совокупности совершенных преступлений 35-летнему мужчине может грозить лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.



Тэги: полиция, стрельба, задержание, Житомир
Комментариев: 3
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1 Name Surname (viewer)   • 13:13:59, Сегодня [Материал]
+4

" из автоматического оружия."
В країні діє мараторій на зброю? Для кого він діє?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 13:47:47, Сегодня [Материал]
+3

Мараторий в Украине? Бугага. Куча оружия вывезена из АТО и находится в частных руках.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:03:59, Сегодня [Материал]
0

Что-то он не там начал стрелять. Зачем в пацанов стреляешь?
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