В Житомире мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским, которые приехали его задержать. ФОТО

В Житомире во время задержания мужчины, который скрывался от наказания за совершенные ранее преступления, тот выстрелил в полицейских из автоматического оружия. События разворачивались вечером 26 марта в одном из домов по улице Небесной Сотни.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, мужчина находился в розыске с ноября 2019 года.
"Мужчина был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он скрывался от соответствующих органов и уклонялся от определенного судом наказания, а затем с ноября 2019 года официально был объявлен в розыск. У нас была информация о его пребывании в квартире по улице Небесной Сотни. Поэтому оперативники выехали для ее проверки и задержания мужчины", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
Во время задержания полицейским понадобилась срочная помощь коллег. Мужчина начал оказывать сопротивление правоохранителям и выстрелил в их сторону из автоматического оружия, но попал в стену. Для защиты присутствующих в квартире полицейский ТОР применила оружие. В результате выстрелов никто не пострадал. На место немедленно прибыли сотрудники Управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.
"Прежде всего, оценив ситуацию, было принято решение провести переговоры с мужчиной. В результате удалось его обезоружить, а затем и задержать", - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.
В ходе неотложных следственных действий в квартире, где проживала семья задержанного, полицейские изъяли автоматическое оружие югославского производства с глушителем калибра 7,62 мм и магазин с 26 патронами. Кроме того, в ходе обыска обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом и сверток с растительной массой. Все направлено на экспертное исследование.
По совокупности совершенных преступлений 35-летнему мужчине может грозить лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
В Житомире мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским, которые приехали его задержать. ФОТО
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