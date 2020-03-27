В Житомире мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским, которые приехали его задержать. ФОТО

"Мужчина был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он скрывался от соответствующих органов и уклонялся от определенного судом наказания, а затем с ноября 2019 года официально был объявлен в розыск. У нас была информация о его пребывании в квартире по улице Небесной Сотни. Поэтому оперативники выехали для ее проверки и задержания мужчины", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.