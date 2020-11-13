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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 13 » 12:12:09

Не понравилось, что цветы продает 10-летняя девочка: полиция рассказала подробности стрельбы в Житомире

Сегодня, 12:54:09 1180 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не понравилось, что цветы продает 10-летняя девочка: полиция рассказала подробности стрельбы в Житомире

 Угрожал пистолетом и устроил драку. Именно так житомирянин отреагировал на то, что неподалеку супермаркета АТБ цветы продавала 10-летняя девочка.

Об этом "Журналу Житомира" 13 ноября сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"События разворачивались около 17:30 по улице Большой Бердичевской в ​​областном центре. По имеющейся на данный момент информации, конфликт возник на выходе из магазина из-за продажи там 10-летним ребенком цветов. Один из покупателей сделал замечание 47-летней женщине об использовании детского труда в собственных нечестных целях. Между ними завязалась словесная перепалка, во время которой мужчина еще и ударил женщину по лицу. Впоследствии свои агрессивные действия он сопровождал несколькими выстрелами вверх из стартового пистолета. Им же, по словам заявительницы, он ей и угрожал", - говорится в сообщении.


Участником конфликта оказался 31-летний житель Житомира. Также установлено, что девочка, чьи действия стали причиной конфликта, является внучкой пострадавшей женщины.

Мужчину задержали, а оружие изъяли и направили на экспертное исследование. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Как сообщалось, вечером 12 ноября на Большой Бердичевской мужчина устроил стрельбу возле супермаркета.
Тэги: полиция, Житомир, стрельба
Комментариев: 1
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 13:14:24, Сегодня [Материал]

ну прямо ковбой... а поліцію не подумав викликати? от так добрими намірами викладається дорога в пекло
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