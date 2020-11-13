Не понравилось, что цветы продает 10-летняя девочка: полиция рассказала подробности стрельбы в Житомире

"События разворачивались около 17:30 по улице Большой Бердичевской в ​​областном центре. По имеющейся на данный момент информации, конфликт возник на выходе из магазина из-за продажи там 10-летним ребенком цветов. Один из покупателей сделал замечание 47-летней женщине об использовании детского труда в собственных нечестных целях. Между ними завязалась словесная перепалка, во время которой мужчина еще и ударил женщину по лицу. Впоследствии свои агрессивные действия он сопровождал несколькими выстрелами вверх из стартового пистолета. Им же, по словам заявительницы, он ей и угрожал", - говорится в сообщении.