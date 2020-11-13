Не понравилось, что цветы продает 10-летняя девочка: полиция рассказала подробности стрельбы в Житомире

Угрожал пистолетом и устроил драку. Именно так житомирянин отреагировал на то, что неподалеку супермаркета АТБ цветы продавала 10-летняя девочка.
Об этом "Журналу Житомира
" 13 ноября сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"События разворачивались около 17:30 по улице Большой Бердичевской в областном центре. По имеющейся на данный момент информации, конфликт возник на выходе из магазина из-за продажи там 10-летним ребенком цветов. Один из покупателей сделал замечание 47-летней женщине об использовании детского труда в собственных нечестных целях. Между ними завязалась словесная перепалка, во время которой мужчина еще и ударил женщину по лицу. Впоследствии свои агрессивные действия он сопровождал несколькими выстрелами вверх из стартового пистолета. Им же, по словам заявительницы, он ей и угрожал", - говорится в сообщении.
Участником конфликта оказался 31-летний житель Житомира. Также установлено, что девочка, чьи действия стали причиной конфликта, является внучкой пострадавшей женщины.
Мужчину задержали, а оружие изъяли и направили на экспертное исследование. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
Как сообщалось, вечером 12 ноября на Большой Бердичевской мужчина устроил стрельбу
возле супермаркета.