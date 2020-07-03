В Житомире мужчина открыл стрельбу из пистолета, чтобы привлечь внимание к ограблению. ФОТО

В Житомире полицейские задержали мужчину, который во дворе жилого дома открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел 3 июля на проспекте Мира. Полицию на место происшествия вызвали свидетели.
"Когда патрульные полицейские прибыли на место происшествия, заявительница сообщила, что неизвестный мужчина пытался совершить выстрел из предмету, внешне похожего на пистолет. Гражданин, который подпадал под описание женщины, которая позвонила в полицию, патрульные обнаружили во дворе дома во время обследования придомовой территории"
, - информирует пресс-служба патрульной полиции.
Как пояснил мужчина, у него похитили мобильный телефон и чтобы привлечь внимание граждан, он выстрелил в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль Форт 17Р.
По информации полиции, у мужчины было разрешение на пистолет. Следственно-оперативная группа доставила гражданина в городской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.