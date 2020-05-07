Поздно вечером, 6 мая, на улице Киевской в Житомире произошла стрельба. На место происшествия прибыли инспекторы роты ТОР, которые застали трех участников конфликта.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"6 мая, в 22 часов 30 минут, инспекторам роты тактико-оперативного реагирования поступило сообщение, что на улице Киевская, вблизи магазина, состоялась стрельба. Когда ТОРовцы прибыли на место происшествия, то обнаружили трех граждан с телесными повреждениями и со следами крови на вещах. Двое из мужчин вели себя агрессивно и пытались затеять драку с третьим", - информирует полиция.
Как пояснил патрульным полицейским гражданин, он совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону нападавших, что набросились на него.
Во время поверхностной проверки граждан, патрульные обнаружили предмет, внешне похожий на кастет и травматический пистолет.
"Мужчина, на которого, по его словам напали неизвестные - забрала скорая, другие участники конфликта после получения медицинской помощи отказались от госпитализации. На место вызова патрульные полицейские вызвали сотрудников следственно-оперативной группы"
, - отметили правоохранители.
В Житомире на улице Киевской произошла стрельба, есть раненые. ФОТО