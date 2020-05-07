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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 7 » 11:20:21

В Житомире на улице Киевской произошла стрельба, есть раненые. ФОТО

Сегодня, 11:38:21 1423 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на улице Киевской произошла стрельба, есть раненые. ФОТО

 Поздно вечером, 6 мая, на улице Киевской в ​​Житомире произошла стрельба. На место происшествия прибыли инспекторы роты ТОР, которые застали трех участников конфликта.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
 

"6 мая, в 22 часов 30 минут, инспекторам роты тактико-оперативного реагирования поступило сообщение, что на улице Киевская, вблизи магазина, состоялась стрельба. Когда ТОРовцы прибыли на место происшествия, то обнаружили трех граждан с телесными повреждениями и со следами крови на вещах. Двое из мужчин вели себя агрессивно и пытались затеять драку с третьим", - информирует полиция.


Как пояснил патрульным полицейским гражданин, он совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону нападавших, что набросились на него.

Во время поверхностной проверки граждан, патрульные обнаружили предмет, внешне похожий на кастет и травматический пистолет.

"Мужчина, на которого, по его словам напали неизвестные - забрала скорая, другие участники конфликта после получения медицинской помощи отказались от госпитализации. На место вызова патрульные полицейские вызвали сотрудников следственно-оперативной группы", - отметили правоохранители.







Тэги: Житомир, полиция, стрельба
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