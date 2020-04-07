Житомирская область получила в качестве благотворительной помощи 3000 тестов на коронавирус. Тесты произведены в Южной Корее.
Как информирует Житомирская ОГА, тест-системы в нашу область передал бизнесмен Вадим Новинский. Украинская Православная Церковь помогала в транспортировке тестов.
«В областной лабораторный центр поступило 3000 тестов от благотворительного Фонда Вадима Новинского. Такая помощь является примером слаженного сотрудничества представителей власти и бизнеса. Сейчас в области есть 5000 тестов на определение коронавируса, 277 000 масок, 20 000 респираторов, более 2500 костюмов биозащиты, 2000 защитных очков», - отметил заместитель председателя ОГА Виктор Градовский.
Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов сообщил, что раньше от Министерства здравоохранения Украины Житомирщина получила 18 наборов тест-систем китайского производства, 30 наборов тест-систем производства Южной Кореи. Также в область покупали четыре набора для тестирования производства Германии.
Вирусолог лабораторного центра Оксана Бояльская объяснила, что одна тест-система китайского производства рассчитана на 96 реакций, в которые входят положительные и отрицательные контроли. Одна корейская тест-система рассчитана на 100 реакций, а немецкай - на 50-70 реакций.
По ее словам, все эти тест-системы проверены, подходят для оборудования лабораторного центра, с ними работают и они дают корректные результаты.
Житомирская область получила от бизнесмена Вадима Новинского 3000 тестов на коронавирус
Более того, область должна их вернуть прихвостню Ахметова, не? ;)