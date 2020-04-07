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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 7 » 16:07:17

Житомирская область получила от бизнесмена Вадима Новинского 3000 тестов на коронавирус

Вчера, 16:34:17 1072 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область получила от бизнесмена Вадима Новинского 3000 тестов на коронавирус

 Житомирская область получила в качестве благотворительной помощи 3000 тестов на коронавирус. Тесты произведены в Южной Корее. 

Как информирует Житомирская ОГА, тест-системы в нашу область передал бизнесмен Вадим Новинский. Украинская Православная Церковь помогала в транспортировке тестов.
 

«В областной лабораторный центр поступило 3000 тестов от благотворительного Фонда Вадима Новинского. Такая помощь является примером слаженного сотрудничества представителей власти и бизнеса. Сейчас в области есть 5000 тестов на определение коронавируса, 277 000 масок, 20 000 респираторов, более 2500 костюмов биозащиты, 2000 защитных очков», - отметил заместитель председателя ОГА Виктор Градовский.


Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов сообщил, что раньше от Министерства здравоохранения Украины Житомирщина получила 18 наборов тест-систем китайского производства, 30 наборов тест-систем производства Южной Кореи. Также в область покупали четыре набора для тестирования производства Германии.

Вирусолог лабораторного центра Оксана Бояльская объяснила, что одна тест-система китайского производства рассчитана на 96 реакций, в которые входят положительные и отрицательные контроли. Одна корейская тест-система рассчитана на 100 реакций, а немецкай - на 50-70 реакций.

По ее словам, все эти тест-системы проверены, подходят для оборудования лабораторного центра, с ними работают и они дают корректные результаты.

Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:28:05, Вчера [Материал]
-2

Вижу хорошие дела от Митрополита. Спасибо Церкви и меценатам.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 18:09:28, Вчера [Материал]
+2

Сьогодні собор МПЦ (а думаю і інші церкви цього патріархату) з одної ложечки причастили сотні вірян. Є фото з Житомира і відео у інтернеті з інших міст країни. Дійно, є за що подякувати зараз. І буде за що тижні за 2 орієнтовно.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:56:54, Вчера [Материал]
0

Странно, должны были передать от порошенко и супрун, а передали от Новинского...
Pound
3 Life is life (Pound)   • 18:00:14, Вчера [Материал]
0

Матей 6-3 Ти ж, як подаєш милостиню, то нехай ліва рука твоя не знає, що робить права.
bda
5 ДДД (bda)   • 18:31:53, Вчера [Материал]
0

Это, ТОТ, Новинский? Думаю, порохоботы откажутся от тестирования...
Более того, область должна их вернуть прихвостню Ахметова, не? ;)
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