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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 14 » 12:40:18

Организация, использующая лошадей для реабилитации маленьких житомирян, нуждается в помощи

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Организация, использующая лошадей для реабилитации маленьких житомирян, нуждается в помощи

 Известная в Житомире общественная организация "Берегиня Полесья", которая с помощью лошадей реабилитирует детей с ДЦП, аутизмом, задержкой развития и с многими другими неврологическими заболеваниями, столкнулась с проблемой.

Из-за карантина, вызванной эпидемией коронавируса, организация вынуждена прекратить лечебные занятия, и оказалась в затруднительном положении. У лошадей заканчивается корм, остатков хватит примерно на две недели, а денег на пополнение запасов нет.

Для спасения семи лошадей необходимо:
 
  • сено - 6 тонн,
  • овес - 200 кг,
  • ячмень - 100 кг,
  • кукуруза - 100 кг,
  • отруби - 100 кг.

Поэтому, общественная организация обращается к неравнодушным людям с просьбой помочь.
 

Контакти і реквізити для бажаючих допомогти


Олеся Марчук
Ольга Маньковская

Банківські реквізити:
Громадська організація «Берегиня Полісся»
Код ЭДРПОУ 39055963
р/р UA713223130000026000000019021
Банк: АТ Укрексімбанк, м. Житомир
МФО 322313

Реквізити картки Привабанку – 5168 7427 2308 5688 на ім’я Маньковської Ольги Юріївни.
Контакти для зв’язку: Тел. +380673650932, +380634792163
Адреса: м. Житомир, вул. Корольова, 39.

Група в фейсбуці: ЖОБФ "Берегиня Полесья".Charitable Foundation "Beregynia
Тэги: общественная организация, Иппотерапия, помощь, Житомир
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