Известная в Житомире общественная организация "Берегиня Полесья", которая с помощью лошадей реабилитирует детей с ДЦП, аутизмом, задержкой развития и с многими другими неврологическими заболеваниями, столкнулась с проблемой.
Из-за карантина, вызванной эпидемией коронавируса, организация вынуждена прекратить лечебные занятия, и оказалась в затруднительном положении. У лошадей заканчивается корм, остатков хватит примерно на две недели, а денег на пополнение запасов нет.
Для спасения семи лошадей необходимо:
- сено - 6 тонн,
- овес - 200 кг,
- ячмень - 100 кг,
- кукуруза - 100 кг,
- отруби - 100 кг.
Поэтому, общественная организация обращается к неравнодушным людям с просьбой помочь.
Контакти і реквізити для бажаючих допомогти
Олеся Марчук
Ольга Маньковская
Банківські реквізити:
Громадська організація «Берегиня Полісся»
Код ЭДРПОУ 39055963
р/р UA713223130000026000000019021
Банк: АТ Укрексімбанк, м. Житомир
МФО 322313
Реквізити картки Привабанку
– 5168 7427 2308 5688 на ім’я Маньковської Ольги Юріївни.
Контакти для зв’язку: Тел. +380673650932, +380634792163
Адреса: м. Житомир, вул. Корольова, 39.
Група в фейсбуці
: ЖОБФ "Берегиня Полесья".Charitable Foundation "Beregynia
Организация, использующая лошадей для реабилитации маленьких житомирян, нуждается в помощи