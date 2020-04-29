Между радиацией и огнем: как живет заповедник, охватывающий леса, болота и реки севера Житомирщины

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ В ЗАПОВЕДНИКЕ НЕ ПРОВОДЯТ

«Чтобы четко сказать, насколько территория поражена радиацией, необходимо проводить очень плотный радиационный мониторинг. К сожалению, больше 25 лет никто этого не делал, – рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, проректор по научной работе и инновационному развитию Полесского национального университета (ПНУ) Людмила Романчук. – Я все время пытаюсь доказать властям, что нужно выделить деньги для такого мониторинга загрязненных земель. Наши аспиранты работают на территории заповедника, но это совсем небольшие площади, где мы отбираем образцы почвы на опытных участках. Например, у меня аспирант проводит исследование, так там даже больше 30-37 кюри на кв. км. Если Зона отчуждения – это 15 кюри на кв. км и выше, то показатели заповедника «Древлянского» свидетельствуют, что это очень загрязненная территория. Вообще, радионуклиды в атмосфере выпадали неравномерно. Даже на 1 кв. метре может быть 10 разных показателей плотности загрязнения, поэтому без радиационного мониторинга делать какие-то выводы сложно».

Людмила Романчук



ПРИРОДЕ ХОРОШО БЕЗ ЛЮДЕЙ

Русавския древлянская

«Наличие Зоны отчуждения, уменьшение антропогенного влияния и природно-заповедный характер этой территории, – говорит он, – дают возможность видам иметь больше разнообразия. В частности, наблюдается расширение ареала для естественных видов, а растения чувствуют себя более стабильно, для них там меньше угрозы, особенно для редких и краснокнижных видов. Сейчас за два года исследований я могу сказать, что в принципе, показатели среднего видового многообразия и их обильность там немного выше, чем в аналогичных открытых системах».

Леканора Орлова



ПОЖАРЫ И БРАКОНЬЕРЫ – НАИБОЛЬШЕЕ ЗЛО

500-летние дубы в урочище "Дёхтярка"



РАДИОНУКЛИДЫ ПОСТЕПЕННО РАСПАДАЮТСЯ

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

«Йод-131 распался за 7,6 суток в первые дни после аварии. Среднеживущие радионуклиды – это стронций-90 и цезий-137, которых больше всего выпало в атмосферу. Прошел период полураспада, и ясно, что их активность будет уменьшаться. Необходимо помнить и о естественной миграции радионуклидов по профилю почвы. В среднем на 1,5-2 см в год цезий-137 и стронций-90 мигрируют вниз. Там, где люди обробатывают свои приусадебные участки, эти радионуклиды примерно на полметра ушли вглубь почвы. Так как вспашка достигает глубины 20-25 см, то они теперь ниже пахотного слоя, и те продукты питания, которые там выращиваются, уже в принципе чистые» – говорит ученый.