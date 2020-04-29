Между радиацией и огнем: как живет заповедник, охватывающий леса, болота и реки севера Житомирщины

На территории Житомирщины только два заповедника: Полесский природный заповедник и природный заповедник «Древлянский», который охватывает леса, болота, реки наиболее пораженного радиацией района области.
Перед 34-й годовщиной Чернобыльской катастрофы территорию заповедника (более 30,8 тыс. га) охватил страшный пожар, который не могли потушить 10 дней. Огонь выжег сосновый лес, которому более 140 лет, и часть деревьев уже не сможет восстановиться, говорится в материале агенства «Укринформ
».
РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ В ЗАПОВЕДНИКЕ НЕ ПРОВОДЯТ
Народичский район – аграрный край, и наибольшим его богатством является земля, однако после аварии на ЧАЭС часть сел района отселили, а на их полях больше не пашут, не сеют и не собирают урожай. Поэтому в 2009 году там создали заповедник «Древлянский», чтобы охранять и сохранять природу Полесья, а заодно и исследовать, как на нее влияет радиация.
Большая часть площади природного объекта – это леса, в которых растут сосны, дубы, ольхи, березы, ясени, осины, грабы. Кроме того, в него вошли луга, пастбища, сенокосы, залежи, заболоченные земли и кустарники. Главная водная артерия объекта – река Уж.
Что касается растительного мира «Древлянского», то там представлено более 800 видов растений, а это 53% флоры украинского Полесья, около 20 из них занесены в Красную и Зеленую книги Украины. Фауна объекта – это более 250 видов млекопитающих, птиц, рыб и земноводных. Часть из них охраняется Красной книгой и Бернской конвенцией.
Изменился ли уровень поражения радионуклидами земель заповедника с 1986 года, пока сказать трудно, потому что данных и проведенных исследований немного.
«Чтобы четко сказать, насколько территория поражена радиацией, необходимо проводить очень плотный радиационный мониторинг. К сожалению, больше 25 лет никто этого не делал, – рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, проректор по научной работе и инновационному развитию Полесского национального университета (ПНУ) Людмила Романчук. – Я все время пытаюсь доказать властям, что нужно выделить деньги для такого мониторинга загрязненных земель. Наши аспиранты работают на территории заповедника, но это совсем небольшие площади, где мы отбираем образцы почвы на опытных участках. Например, у меня аспирант проводит исследование, так там даже больше 30-37 кюри на кв. км. Если Зона отчуждения – это 15 кюри на кв. км и выше, то показатели заповедника «Древлянского» свидетельствуют, что это очень загрязненная территория. Вообще, радионуклиды в атмосфере выпадали неравномерно. Даже на 1 кв. метре может быть 10 разных показателей плотности загрязнения, поэтому без радиационного мониторинга делать какие-то выводы сложно».
Людмила Романчук
Аспирант ПНУ Владимир Устименко добавляет, что в заповеднике сейчас исследуют только стронций и цезий, потому что эти радионуклиды легче всего изучить. В то же время там могут быть торий, америций, радий, но нет технической возможности для их выявления. Поэтому из-за серьезных проблем с мониторингом отсутствуют объективные показатели уровня загрязненности воздуха и почвы.
ПРИРОДЕ ХОРОШО БЕЗ ЛЮДЕЙ
И.о. директора природного заповедника «Древлянский» Николай Шелюк говорит, что за годы работы там обратил внимание, как природа вокруг восстанавливается, несмотря на влияние радиации.
«В заповеднике сейчас все цветет, растет, появляются новые виды растений. Если бы не последний пожар, никто бы и не заметил, что в природе что-то изменилось»
, – отмечает Шелюк.
Устименко в своей научной работе исследует лесные растения «Древлянского» и утверждает, что флора хорошо себя там чувствует.
Русавския древлянская
«Наличие Зоны отчуждения, уменьшение антропогенного влияния и природно-заповедный характер этой территории, – говорит он, – дают возможность видам иметь больше разнообразия. В частности, наблюдается расширение ареала для естественных видов, а растения чувствуют себя более стабильно, для них там меньше угрозы, особенно для редких и краснокнижных видов. Сейчас за два года исследований я могу сказать, что в принципе, показатели среднего видового многообразия и их обильность там немного выше, чем в аналогичных открытых системах».
Эти тезисы подтверждают научные исследования, которые проводятся в заповеднике «Древлянский». На протяжении нескольких последних лет там выявили два новых вида лишайников, до сих пор неизвестных науке. В частности, это леканора Орлова, которая растет на коре молодых дубов, и русавския древлянская, которая растет на поверхности шиферных листов. К тому же, ученые проверяют статус еще нескольких лишайников и не исключено, что среди них могут быть еще новые виды.
Леканора Орлова
ПОЖАРЫ И БРАКОНЬЕРЫ – НАИБОЛЬШЕЕ ЗЛО
По словам Николая Шелюка, немало вреда заповеднику наносят браконьеры, которые охотятся на оленей, лосей, коз: «Браконьеры сейчас очень хорошо вооружились. Они приезжают на внедорожниках, у них карабины с глушителями, тепловизоры, приборы ночного видения. Охраны у нас достаточно, но нет средств для борьбы с браконьерами. Имеем только 2 легковые автомобили «Калинка» и «Duster», да и без приборов ночного видения очень трудно. Донимают и те, кто электроудочками ловят рыбу в водоемах заповедника»
.
Руководитель природно-заповедного объекта говорит, что в последнее время изменения климата существенно повлияли на уровень рек. Он приводит пример Карасевого болота, которое раньше никогда не пересыхало. Однако в прошлом году летом для исследований ученому пришлось прокладывать шурф глубиной 1,25 метра и только там появилась вода.
По словам Шелюка, самая большая беда сейчас – это пожары. Так, в течение марта - первой половины апреля на территории заповедника они возникали 14 раз. Почти все удавалось вовремя ликвидировать, и огонь не проходил больше 1 га территории.
Однако пожар, который 4-14 апреля продолжался в Народичском спецлесхозе, выжег 3020 га территории заповедника. Огонь прошел по полям, почти полностью уничтожил 2 выселенных села и один квартал леса, в котором растут 140-летние сосны. Руководитель заповедника с сожалением рассказывает, что 30% этих деревьев просто погибнут. К тому же сосны страдают от короеда.
«Пожар возник вследствие того, что подожгли луг, а из-за порывов ветра огонь за час-полтора прошел 10 км. Нам пришлось трижды его локализовать, мешали ветер, сухая трава и камыш. Я своих работников на пожары никогда самих не отпускаю, был там вместе с ними. От увиденного очень сложно отойти...»
, – отмечает Николай Иванович.
500-летние дубы в урочище "Дёхтярка"
РАДИОНУКЛИДЫ ПОСТЕПЕННО РАСПАДАЮТСЯ
Сейчас в силе карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, но обычно в заповеднике проводят немало просветительских мероприятий, к которым привлекают посетителей, а особенно – школьников. Кроме привычной для таких объектов экологической тропы, на территории «Древлянского» есть интересные туристические объекты.
В урочище «Дехтярка», что в селе Лозница, растут четыре 25-метровых дуба, которым, по словам работников заповедника, больше 500 лет. В селе Любарка есть церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1874 году и отреставрированная в 2016-м, а в селе Великие Клещи расположена 200-летняя церковь Архистратига Михаила. Кроме того, возле села Базар есть мемориал героям Базара (установлен в знак памяти 359 расстрелянных 21 ноября 1921 года воинов УНР).
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Кого-то манит природа Полесья, достопримечательности на территории заповедника, но в части его сел до сих пор живут люди, которые занимаются традиционным для Полесья растениеводством и животноводством. Есть и такие, кто вернулся в родные места после отселения.
Сам Народичский район неравномерно поражен радиацией. Значительная его часть находится в зоне безусловного обязательного отселения (так называемая вторая зона), что и диктует многочисленные ограничения на использование земель. Однако местные власти неоднократно поднимали вопрос, что уже пора отнести эти территории к зоне добровольного (гарантированного) отселения (третья зона), что значительно упростит пользование землей, но пока такие локальные инициативы остаются безуспешными.
Людмила Романчук утверждает, что постепенно радионуклиды распадаются и оседают вглубь почвы, поэтому выращенная там продукция становится безопасной для потребления.
«Йод-131 распался за 7,6 суток в первые дни после аварии. Среднеживущие радионуклиды – это стронций-90 и цезий-137, которых больше всего выпало в атмосферу. Прошел период полураспада, и ясно, что их активность будет уменьшаться. Необходимо помнить и о естественной миграции радионуклидов по профилю почвы. В среднем на 1,5-2 см в год цезий-137 и стронций-90 мигрируют вниз. Там, где люди обробатывают свои приусадебные участки, эти радионуклиды примерно на полметра ушли вглубь почвы. Так как вспашка достигает глубины 20-25 см, то они теперь ниже пахотного слоя, и те продукты питания, которые там выращиваются, уже в принципе чистые» – говорит ученый.
Между тем 95% дозы облучения местное население получает с грибами и лесными ягодами. Так же при выпасе скота в лесу молоко будет загрязнено радионуклидами, потому что цезий-137 и стронций-90 все еще сохраняются в травяной подстилке.
В условиях пандемии бесполезно надеяться, что из государственного или местных бюджетов выделят средства на радиоактивный мониторинг в «Древлянском». Однако руководство государства все же должно обратить внимание на противопожарные мероприятия в лесах, потому что только в течение апреля в Народичском и Овручском районах Житомирской области огонь охватил свыше 7 тыс. га территории. Если учесть, что горели пораженные радионуклидами земли, то трудно представить, чем мы дышим, и какой воздух впускаем в свои дома, когда во время карантина проветриваем их.
Ирина Чирица, Укринформ
Между радиацией и огнем: как живет заповедник, охватывающий леса, болота и реки севера Житомирщины