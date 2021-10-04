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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 4 » 08:59:49

Работники заповедника на Житомирщине занимались незаконной вырубкой леса

Сегодня, 08:59:49 793 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работники заповедника на Житомирщине занимались незаконной вырубкой леса

 На территории заповедника в Житомирской области незаконно вырубили деревья. К оборудке причастны работники этого же заповедника. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник и инспектор по охране, по предварительному сговору, в июле этого года, находясь в природном заповеднике «Древлянский», незаконно срубили почти десяток сосен, порезали на бревна и пытались вывезти из леса.

Однако, противоправные действия злоумышленников разоблачили и пресекли правоохранители.

В результате окружающей естественной среде нанесен ущерб на общую сумму свыше 25 тыс. гривен.

Начальнику природоохранного научно-исследовательского отделения природного заповедника «Древлянский» и инспектору по охране этого же подразделения сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на территории заповедника (ч. 3 ст. 246 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит ГБР.
Тэги: заповедник, Житомирщина, деревья
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