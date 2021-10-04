Работники заповедника на Житомирщине занимались незаконной вырубкой леса

На территории заповедника в Житомирской области незаконно вырубили деревья. К оборудке причастны работники этого же заповедника. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура
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По данным следствия, чиновник и инспектор по охране, по предварительному сговору, в июле этого года, находясь в природном заповеднике «Древлянский», незаконно срубили почти десяток сосен, порезали на бревна и пытались вывезти из леса.
Однако, противоправные действия злоумышленников разоблачили и пресекли правоохранители.
В результате окружающей естественной среде нанесен ущерб на общую сумму свыше 25 тыс. гривен.
Начальнику природоохранного научно-исследовательского отделения природного заповедника «Древлянский» и инспектору по охране этого же подразделения сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на территории заповедника (ч. 3 ст. 246 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит ГБР.