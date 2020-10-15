Пострадавшие от пожаров на Житомирщине наконец получат помощь на восстановление жилья

"С 15 октября люди, которые должны получить помощь, могут обращаться в Колесниковский сельсовет для непосредственного получения денег. Во вторник я подписал все необходимые документы и 3,6 млн грн. (по 300 тыс. грн. на семью), выделенные государством, поступили на счет сельсовета. Прошу всех, кто ожидает помощь, еще раз проверить все данные и банковские реквизиты, которые предоставлялись для получения средств, и обращаться в сельсовет за деньгами", – добавил он.