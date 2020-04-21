Жители северных районов Житомирской области, которые из-за пожара потеряли имущество и дома, получат компенсацию от государства. Об этом сообщает Офис Президента Украины
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По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие сгоревшие дома были пустыми, жертв среди населения нет.
Кабинету министров предложено рассмотреть вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.
"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно - и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период"
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Пострадавшим от пожаров на Житомирщине предоставят средства для восстановления жилья