У работников Житомирского облсовета, которые контактировали с больным чиновником, вирус не обнаружен

«В связи с тем, что на коронавирус заболел мой первый заместитель, были протестированы работники областного совета, которые с ним контактировали, в том числе и я. Сейчас получил результаты лабораторных исследований. Из 14 контактных работников аппарата областного совета у 12 - результат отрицательный, то есть COVID-19 не обнаружено. У меня тоже вирус отсутствует. Анализы двух работников еще прорабатываются», - написал председатель областного совета.

«Сотрудники областного совета и облгосадминистрации, которые входят в рабочие группы или в оперативный штаб, которой занимается борьбой с коронавирусом, должны время от времени проходить тесты. И в результате такого тестирования у меня был обнаружен вирус. Хотя в самом начале никаких симптомов у меня не было. Даже и не подозревал, что у меня коронавирус. Сейчас есть небольшая температура, и это все. Если я бы не сделал тест, то даже не знал, что болен», - отметил Крамаренко.