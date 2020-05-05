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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 5 » 16:49:24

У работников Житомирского облсовета, которые контактировали с больным чиновником, вирус не обнаружен

Вчера, 17:10:57 792 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У работников Житомирского облсовета, которые контактировали с больным чиновником, вирус не обнаружен

 У большинстве работников областного совета, которые контактировали с больным COVID-19 первым заместителем председателя областного совета Сергеем Крамаренко, вирус не обнаружен.

Об этом 5 мая сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма на странице в социальной сети Facebook.
 

«В связи с тем, что на коронавирус заболел мой первый заместитель, были протестированы работники областного совета, которые с ним контактировали, в том числе и я. Сейчас получил результаты лабораторных исследований. Из 14 контактных работников аппарата областного совета у 12 - результат отрицательный, то есть COVID-19 не обнаружено. У меня тоже вирус отсутствует. Анализы двух работников еще прорабатываются», - написал председатель областного совета.


О ситуации с болезнью и своем состоянии рассказал Сергей Крамаренко.
 

«Сотрудники областного совета и облгосадминистрации, которые входят в рабочие группы или в оперативный штаб, которой занимается борьбой с коронавирусом, должны время от времени проходить тесты. И в результате такого тестирования у меня был обнаружен вирус. Хотя в самом начале никаких симптомов у меня не было. Даже и не подозревал, что у меня коронавирус. Сейчас есть небольшая температура, и это все. Если я бы не сделал тест, то даже не знал, что болен», - отметил Крамаренко.


Он добавил, что сейчас находится на самоизоляции, отдельно от семьи, ведь имеет трех маленьких детей.

Как сообщал «Журнал Житомира», Житомирский областной совет после того, как стало известно об инфицировании COVID-19 первого зампредседателя, провел дезинфекцию всех помещений.
Тэги: облсовет, Житомир, коронавирус
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:08:14, Вчера [Материал]
+1

Ну что вы врете они все больные, пускай больше на сессию не собираются. Если корантинить то корантинить всем без исключения. Тест стоит 700 гривен. простые люди не могут себе позволить такую розкош
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 19:07:08, Вчера [Материал]
0

А мед персонал больниц не должен время от времени проходить тесты? По ходу процентов 90 с китайской гуманитарки и разных спонсоров только для себя ЛЮБИМЫХ. После каждого АП-ЧХИ или не дай бог с кем за руку - бегом на тесты.
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