В Житомире и Коростене разоблачена незаконная деятельность по распространению фальсифицированного алкоголя и изъято 20 тонн продукции сомнительного качества. Об этом рассказали в прокуратуре Житомирской области.
"В среду, 6 мая 2020 года, по согласованию с прокуратурой области, следователями налоговой милиции области проведены обыски в местах хранения незаконно изготовленной алкогольной продукции в Коростене и Житомире"
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В ходе обысков обнаружено и изъято более 20 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, в том числе маркированных известными брендами, с поддельными акцизными марками.
По данным следствия, группа лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензий организовала незаконную поставку подакцизных товаров в сети торговых заведений Житомирщины.
В настоящее время готовятся ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.
В Житомире в бутылки известных брендов разливали поддельный алкоголь: изъято 20 тонн контрафакта. ФОТО