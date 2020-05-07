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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 7 » 16:35:39

В Житомире в бутылки известных брендов разливали поддельный алкоголь: изъято 20 тонн контрафакта. ФОТО

Вчера, 16:51:39 3660 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в бутылки известных брендов разливали поддельный алкоголь: изъято 20 тонн контрафакта. ФОТО

 В Житомире и Коростене разоблачена незаконная деятельность по распространению фальсифицированного алкоголя и изъято 20 тонн продукции сомнительного качества. Об этом рассказали в прокуратуре Житомирской области.

"В среду, 6 мая 2020 года, по согласованию с прокуратурой области, следователями налоговой милиции области проведены обыски в местах хранения незаконно изготовленной алкогольной продукции в Коростене и Житомире", - информирует ведомство.

В ходе обысков обнаружено и изъято более 20 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, в том числе маркированных известными брендами, с поддельными акцизными марками.

По данным следствия, группа лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензий организовала незаконную поставку подакцизных товаров в сети торговых заведений Житомирщины.

В настоящее время готовятся ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.



Тэги: Житомир, алкоголь, фальсификат
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