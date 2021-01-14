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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 14 » 13:58:11

Житомиряне под видом известных брендов продавали поддельный алкоголь. ФОТО

Вчера, 14:09:11 1810 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне под видом известных брендов продавали поддельный алкоголь. ФОТО

 В Житомире налоговая милиция ликвидировала два подпольных цеха, в которых производили фальсифицированный алкоголь. Затем спиртное под видом известных брендов продавали через интернет. Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба ГФС в Житомирской области.
 

"Выявлены и нейтрализованы два подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Цеха располагались на территории г. Житомир, в частных помещениях. Функционировало "производство" в основном в ночное время. Организовала незаконное производство группа лиц, жителей областного центра", - говорится в сообщении.


В ходе проведения санкционированных судом обысков налоговики изъяли оборудование для подпольного производства, пластиковые емкости, тару, спиртометры, насосы, пластиковые шланги, а также готовую продукцию на ориентировочную сумму 700 тыс. грн.

По информации ГФС, фальсификат маркировался под торговыми знаками известных в мире производителей, а именно: "Metaxa", "Jagermeister", "Bacardi", "Courvoisier" и другие.

"Реализация поддельного алкоголя осуществлялась через ряд посредников, а также в сети интернет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности", - добавили налоговики.









Фото: ГФС
Тэги: алкоголь, Житомир, фальсификат
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