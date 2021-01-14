Житомиряне под видом известных брендов продавали поддельный алкоголь. ФОТО

В Житомире налоговая милиция ликвидировала два подпольных цеха, в которых производили фальсифицированный алкоголь. Затем спиртное под видом известных брендов продавали через интернет. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба ГФС в Житомирской области.
"Выявлены и нейтрализованы два подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Цеха располагались на территории г. Житомир, в частных помещениях. Функционировало "производство" в основном в ночное время. Организовала незаконное производство группа лиц, жителей областного центра", - говорится в сообщении.
В ходе проведения санкционированных судом обысков налоговики изъяли оборудование для подпольного производства, пластиковые емкости, тару, спиртометры, насосы, пластиковые шланги, а также готовую продукцию на ориентировочную сумму 700 тыс. грн.
По информации ГФС, фальсификат маркировался под торговыми знаками известных в мире производителей, а именно: "Metaxa", "Jagermeister", "Bacardi", "Courvoisier" и другие.
"Реализация поддельного алкоголя осуществлялась через ряд посредников, а также в сети интернет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности"
, - добавили налоговики.
Фото: ГФС