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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 13 » 13:07:52

На перекрестке в Житомирском районе не поделили дорогу 3 авто: есть пострадавшие

Вчера, 13:19:52 1125 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На перекрестке в Житомирском районе не поделили дорогу 3 авто: есть пострадавшие

 В Житомирском районе на автодороге Житомир-Черновцы столкнулись сразу три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем ​​12 мая в с. Высокая Печь.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Fiat, 47-летний житомирянин, при выезде на перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan под управлением 37-летнего жителя Волынской области. Водитель последнего, пытаясь избежать прямого удара, допустил касательное столкновение с Fiat, а затем - с автомобилем ВАЗ", - информируют правоохранители.


В результате ДТП травмы получили водитель и 65-летняя пассажирка ВАЗа, женщину госпитализировали в житомирскую городскую больницу.

Полицейские начали уголовное производство, продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирский район, дтп
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