На перекрестке в Житомирском районе не поделили дорогу 3 авто: есть пострадавшие

В Житомирском районе на автодороге Житомир-Черновцы столкнулись сразу три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 12 мая в с. Высокая Печь.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Fiat, 47-летний житомирянин, при выезде на перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan под управлением 37-летнего жителя Волынской области. Водитель последнего, пытаясь избежать прямого удара, допустил касательное столкновение с Fiat, а затем - с автомобилем ВАЗ", - информируют правоохранители.
В результате ДТП травмы получили водитель и 65-летняя пассажирка ВАЗа, женщину госпитализировали в житомирскую городскую больницу.
Полицейские начали уголовное производство, продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.