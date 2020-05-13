Из-за масштабных ремонтных работ в Житомире на сутки отключат воду

В Житомире продолжают работы по замене дюкерных переходов под рекой Тетерев. В течение последних нескольких недель сотрудники компании-подрядчика выполнили замену одного из двух трубопроводов вблизи монумента Славы.
В конце мая в Житомире на сутки отключат водоснабжение, чтобы провести ремонтные работы сразу по нескольким направлениям, передает Житомир инфо
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«У нас начались работы по реконструкции очистных сооружений воды. На объекте очистных сооружений воды у нас находится насосная станция второго подъема, которая питает водой город, и которая также должна быть полностью реконструирована вместе со всеми трубопроводами. И для того, чтобы делать реконструкцию этой насосной станции, необходимо будет остановка города. Также будут проходить работы по улице Чудновской. Основной магистральный участок поворачивает с Чудновской на монумент Славы. В месте этого поворота будут проводиться работы по сооружению камеры и установка задвижек. После этого будут, возможно, продолжаться работы по санации этого важного участка. Ну и непосредственно 29 мая будут проводиться те работы, которые были запланированы до объявления карантина, которые мы заморозили. Вы, наверное, помните, что мы открыли много камер на проезжей части. Сейчас они просто засыпаны гравием и щебнем. Мы будем их открывать и делать также свои работы. То есть, будет три таких крупных проекта в одном», - рассказывает директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.
Воду отключат ориентировочно на сутки, но надеются закончить работы значительно быстрее.
«Мы не будем делать остановку на двое суток, как это было раньше. Мы отработали наши мероприятия таким образом, что нам сейчас двоесуточные остановки не нужны. Это может быть только в условиях инцидента, когда нам что-то не удалось сделать. Но, дай Бог, чтобы такие инциденты не повторялись, как это было прошлой весной. Остановка начнется 28 мая, в 23:00 мы начнем останавливать водоснабжение и в 23:00 29 мая, или даже раньше, начнется восстановление водоснабжения во всем городе»
, - говорит Никитин.
Как сообщалось, 12 марта КП «Житомирводоканал» планировал заменить на улицах города 8 задвижек
и на время ремонта перекрыть водоснабжение.