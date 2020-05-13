Из-за масштабных ремонтных работ в Житомире на сутки отключат воду

«У нас начались работы по реконструкции очистных сооружений воды. На объекте очистных сооружений воды у нас находится насосная станция второго подъема, которая питает водой город, и которая также должна быть полностью реконструирована вместе со всеми трубопроводами. И для того, чтобы делать реконструкцию этой насосной станции, необходимо будет остановка города. Также будут проходить работы по улице Чудновской. Основной магистральный участок поворачивает с Чудновской на монумент Славы. В месте этого поворота будут проводиться работы по сооружению камеры и установка задвижек. После этого будут, возможно, продолжаться работы по санации этого важного участка. Ну и непосредственно 29 мая будут проводиться те работы, которые были запланированы до объявления карантина, которые мы заморозили. Вы, наверное, помните, что мы открыли много камер на проезжей части. Сейчас они просто засыпаны гравием и щебнем. Мы будем их открывать и делать также свои работы. То есть, будет три таких крупных проекта в одном», - рассказывает директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.